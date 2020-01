Maikls Dells nācis klajā ar 'Dell Technologies' 2030. gada vīziju

Nesen ASV norisinājās "Dell Technologies Summit" konference, kurā uzņēmums prezentēja turpmāko desmit gadu plānu un vīziju "Progress Made Real 2030". Plāna mērķis: jaunajā gadu desmitā iesoļot, tiecoties pēc ambicioziem mērķiem un turpinot uzņēmuma sociālo ietekmi uz pasaules kopējo labklājību. Turpmāk galvenā uzmanība tiks veltīta ilgtspējības veicināšanai, ikdienas dzīves transformācijai, kopības un sadarbības gara stiprināšanai uzņēmējdarbībā, kā arī mērķtiecīgai ētiskuma un datu aizsardzības pilnveidei.

"Turpmāko desmit gadu laikā vairāk nekā jebkurš cits virzītājspēks cilvēcei spert ievērojamu soli uz priekšu liks tieši izpratne par datu spēku un varu, – uzsvēra "Dell Technologies" vadītājs Maikls Dells. – Mēs apņemamies padarīt šo spēku plaši pieejamu visai pasaules sabiedrībai, lai kopā varētu virzīties uz priekšu."

M. Dells jau ir paredzējis uzņēmumam "Dell Technologies" svarīgus nākotnes plānus, ietverot datu izmantošanu, vēl augstākas pakāpes tehnoloģiju vienkāršošanu un solījumu, ka līdz 2030. gadam 50 procenti no uzņēmuma globālā darbaspēka būs sievietes.

Līdz 2030. gadam 50 procenti no "Dell" globālā darbaspēka būs sievietes

"Dell Technologies" plāno nozīmīgas izmaiņas attiecībā uz savu 157 tūkstošu darbinieku daudzveidību: ir paredzēts, ka līdz 2030. gadam 50 procenti no uzņēmuma globālā darbaspēka būs sievietes un 40 procenti no viņām ieņems vadošas pozīcijas. Pašlaik 30 procenti no uzņēmuma darbiniekiem visā pasaulē ir sievietes. Uzņēmums centīsies panākt arī to, lai nākamajā gadu desmitā 25 procenti darbinieku ASV būtu afroamerikāņi vai spāņu valodā runājošie, proti, tas būtu par 13 procentiem vairāk nekā pašlaik.

"Mūsu 2030. gada plāns ir bagāts ar drosmīgiem, taču reālā rīcībā pamatotiem mērķiem, – "Dell Technologies Summit" vēstīja M. Dells. – Kaut gan pašlaik vēl nezinām, kā to paveiksim, taču šie mērķi būs dzinējspēks, kas rosinās mūs radīt jaunas lietas – tāpat kā pirms desmit gadiem, kad izvirzījām mērķus 2020. gadam."

Tiekšanās pēc 100 % atjaunināmas enerģijas

Uzņēmums turpinās tiekties pēc ilgtspējības. Līdz 2030. gadam par katru produktu, kuru klients iegādāsies, uzņēmums pārstrādās vai atkārtoti izmantos līdzvērtīgu produktu. Desmit gadu laikā "Dell" plāno arī 100 % sava iepakojuma padarīt pārstrādājamu un vairāk nekā pusi uzņēmuma produktu sastāvdaļu izgatavot no pārstrādātiem vai atjaunojamiem materiāliem.

Uzņēmums cenšas panākt arī to, lai līdz 2030. gadam 75 % enerģijas "Dell" ēkām tiktu piegādāti no atjaunojamiem avotiem un līdz 2040. gadam šī piegāde sasniegtu jau 100 procentus. Pašlaik atjaunināmā elektroenerģija tiek lietota "Dell" birojā Ostinā, Teksasā.

Tehnoloģijas mainīs ikdienas dzīvi

Lai īstenotu savu mērķi – dot ieguldījumu sabiedrības labklājībā un izpildīt apņemšanos par sociālo atbildību –, "Dell" centīsies uzlabot veselības, izglītības un ekonomiskās iespējas miljardam cilvēku. Tiek plānots arī bez atlīdzības veikt uzņēmējdarbības digitālo transformāciju tūkstotim bezpeļņas organizāciju un panākt, lai 7 procenti "Dell" komandu locekļu savā vidē nodarbotos ar labdarību un veiktu brīvprātīgo darbu.

Turpmāk uzņēmums strādās pie datu pārvaldības procesu pilnīgas automatizēšanas, lai klienti varētu pēc iespējas labāk un vieglāk pārvaldīt privātos datus. "Dell Technologies" ir pārliecināts, ka privātums ir cilvēka galvenās tiesības, tāpēc cenšas pilnībā caurspīdīgi parādīt, kā tiek vākti, izmantoti, dalīti un citiem nodoti uzņēmuma klientu privātie dati, tādējādi tiecoties pasaules mērogā formēt jaunus lietotāju privātuma standartus, lai cilvēkiem būtu pilnīgas tiesības izlemt, kas notiek ar viņu privātajiem datiem.

"Mēs uzņemamies lielu pienākumu, visus "Dell Technologies" spēkus veltot tam, lai mainītu cilvēku dzīvi un pašu sabiedrību", – apgalvo "Dell Technologies" komercvadītāja Kārena Kvintosa. – Saskaņodami savas tehnoloģijas, cilvēkresursus un klientu partnerību, varam gūt visai nozīmīgus pozitīvus rezultātus. Mēs aizvien pilnveidojam stratēģiju, kā panākt vienus vai citus izvirzītos mērķus, taču lieliski zinām, ka nozīmīgu izmaiņu un inovāciju sākums vienmēr ir saistīts ar maksimālu pašatdevi."

Visi 2030. g. mērķi: delltechnologies.com/2030goals.