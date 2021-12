Masāža veselībai un harmonijai – kā ikdienā, tā svētkos

Neskatoties uz to, ka šogad dabas māte ir bijusi dāsna un jau decembra sākumā zemi bagātīgi klāj balta sniega sega, ienesot gaišumu šajā vistumšākajā gada laikā, daudziem no mums pārdzīvot Latvijas ziemu nebūt nav viegli. Gribas siltumu, saules sniegto enerģiju un dzīvesprieku, vairāk gaismas. Pēdējā laikā līdz ar attālinātā darba iespēju paplašināšanos arvien vairāk cilvēku izvēlas šo periodu kaut daļēji pārlaist kādā siltākā zemē. Taču visiem tādas iespējas nav – ir darbi tepat uz vietas, ģimenes, pienākumi, mēnešiem uz priekšu saplānoti kalendāri ...

Kur atgūt līdzsvaru saspringtajā ikdienā ?

Pašā Vecrīgas sirdī, Kaļķu ielā 7, atrodas skaistuma un veselības studija Elien SPA - burvīga oāze, kur pavadītais laiks un saimnieku sirdssiltā attieksme ļaus uz brīdi aizmirst apkārt notiekošo.

Elien SPA izveidotāji Vladimirs un Vija uzskata, ka izšķiroša nozīme ir tieši meistara roku darba kvalitātei. Viņi atzīst, ka nav burvji, toties jau 30 gadus ar lielu mīlestību dara savu darbu, un ne vienu vien reizi bijuši liecinieki patiesi brīnumainām pārmaiņām to cilvēku dzīvē, kuri apzināti izvēlējušies rūpes par sevi nenolikt pēdējā vietā.

Omulīgais masāžas un SPA salons savas pastāvēšanas septiņu gadu laikā ir kļuvis ļoti iecienīts gan rīdzinieku, gan pilsētas viesu vidū. Te brīnišķīgas stundas pavadījuši cilvēki no visām pasaules malām. Atzinīgus vārdus Elien SPA meistariem sociālajos tīklos velta arī viņu pastāvīgie klienti - Latvijas sabiedrībā pazīstamas slavenības – Markus Riva, Ieva Adamss, Roberto Meloni, Vita Balčunaite un citi.

Masāžas meistara rokas – vai tiešām tām ir nozīme ?

Pēc šī iedvesmojošā un intriģējošā ievada dodos Vecrīgu, lai to visu piedzīvotu uz savas ādas vistiešākajā nozīmē. Masāžas pakalpojumos eksistē tāds grūti definējams jēdziens kā "meistara rokas", kas atšķir vienu masāžu no otras, kaut abas veiktas pēc tā paša procedūras apraksta. Abu Elien SPA meistaru rokas ir īpaši izslavētas, un tūliņ man būs iespēja par to pārliecināties.

Nonākot salonā, apņem mierīga un patīkama atmosfēra. Vladimirs mani sagaida, ir ļoti laipns, smalkjūtīgs un patīkams komunikācijā. Mums ir norunāts, ka saņemšu plecu un muguras masāžu, kas ir arī vien no iecienītākajām salona klientu izvēlēm.

Ir dzirdēts uzskats, ka, lai masāža būtu efektīva, tai jābūt arī kaut mazliet sāpīgai, esmu tam gatava. Vladimirs gan ir mani brīdinājis, lai neciešos, bet tūliņ saku, ja ir par stipru. Masāžas gaitā sajūtas no meistara roku kustībām ir spēcīgas, bet sāpes tās nav! Ir ļoti uzmundrinoša sajūta, burtiski jūtu, kā atdzīvojas katra masēto ķermeņa daļu šūna.

Ļoti labas klientu atsauksmes dzirdētas arī par otras meistares Vijas darbu. Bez izcilām masāžas prasmēm viņai piemīt arī izteikta pozitīva enerģētika un pat dziednieciskas spējas. Pēc Vijas veiktajām procedūrām cilvēkiem var pāriet galvas sāpes vai depresīvs noskaņojums. Šo īpašo talantu dēļ Vijai ir savs uzticamo klientu loks, kas regulāri nāk gadiem ilgi.

Procedūras noslēgumā tieku pacienāta ar tēju un konfektēm, joprojām baudu patīkami kņudinošās sajūtas muguras daļā, masāžas piedzīvojumam ir patīkams noslēgums. Pati procedūra ilga 30 minūtes – laiks, kuru izbrīvēt iespējams arī ļoti aizņemtiem cilvēkiem, taču efekts patiešām ir jūtams. Ķermenis ir iekustējies, pozitīvā enerģija ir saņemta, ar jaunu sparu varu doties tālākajās dienas gaitās!

Populārākie masāžu veidi un kam tie piemēroti

Masāžai piemīt arī spēcīgs terapeitisks efekts. Dažkārt gadās, ka cilvēks slikti jūtas, ir pastāvīgi uztraukts, taču nekāds medicīnisks cēlonis šiem traucējumiem netiek atrasts. Šis tad ir īstais brīdis nodot sevi masāžas meistara gādīgajās rokās!

Droši vien esat pamanījuši, ka masāžām mūsdienās ir daudz dažādu veidu, un nav nemaz tik viegli izvēlēties, kura tad man būtu īstā. Elien SPA palīdzēs tikt skaidrībā arī ar to – meistaru lielā pieredze un intuīcija ļauj katram klientam piemeklēt vispiemērotāko procedūru - atbilstošu ne tikai viņa vēlmēm, bet arī personībai, dzīves veidam, veselības stāvoklim, konkrētajam gadījumam un citiem faktoriem.

Klasiskā masāža ir viens no vispopulārākajiem un efektīvākajiem masāžas veidiem, ieteicama visiem – kā sievietēm, tā vīriešiem. Tā sniedz jums vairāk enerģijas un dzīves spēka, kā arī palīdz atrisināt krampju un ķermeņa hipertonusa problēmu.

Ja jūsu dzīvesveids ikdienā ir mazkustīgs (tāpat kā aptuveni 1 miljardam planētas iedzīvotāju), ar sporta nodarbībām un jogu esat stipri uz "jūs", kā rezultātā par sevi jau sāk atgādināt sāpes mugurā – ar steigu uz muguras masāžu!

Ilgstoši izjūtat stresu un psiholoģisko spiedienu, slikti guļat, jūtaties noguruši jau dienas sākumā, darbspējas ir pazeminātas, bet apātija un nervozitāte ir jūsu ikdienas pavadoņi ? No šā apburtā loka izrauties palīdzēs pretstresa masāža.

Sporta masāža būs īstā tiem, kas ir gatavi pārbaudīt savu izturību, jo ir visstiprākā no masāžām. Piemērota aktīviem sportistiem, kas regulāri piedalās sacensībās, skrien garās distances vai mērķtiecīgi audzē muskuļu masu spēka treniņos. Palīdz tikt galā ar sāpēm pēc fiziskas slodzes.

Muskuļu sāpes un iekaisumu palīdz noņemt arī zviedru masāža, kur kontrastējošā spēka un maiguma iedarbība nodrošina augstu šīs tehnikas efektivitāti.

Savukārt, ja bieži izjūtat trauksmi, jums ir vāja imunitāte un pārāk aizraujaties ar viedierīču informācijas plūsmu, dabīgo līdzsvaru palīdzēs atjaunot relaksējošā aroma masāža.

Ļoti neparasta procedūra, kas sola spēcīgas sajūtas, ir karsto akmeņu masāža. Tās laikā uz ķermeni kontrastējoši iedarbojas auksti un karsti akmeņi. Būs noderīga gan gadījumos, kad ir paaugstināts muskuļu saspringums, gan arī tad, ja ir stress, depresija un zaudēta interese par dzīvi.

Nevajadzētu aizmirst arī par kājām – tās ik dienas paveic kolosālu darbu, mūs pārvietojot, tādēļ ir pelnījušas regulāru "tehnisko apkopi". Elien SPA piedāvā palutināt jūsu kājas gan ar īpašu kāju masāžu, gan Taizemes pēdu masāžu, gan arī SPA procedūrām – aromātiskajām sāls vanniņām ar ēteriskajām eļļām un barojošām, reģenerējošām maskām.

Kur šogad rast Ziemassvētku mieru?

Daudzi no mums Ziemassvētku laiku gaida ne tikai ar prieku, bet arī ar šausmu pieskaņu, ko rada doma par kārtējo drudžaino iepirkšanos, pārpildīto veikalu burzmu, uztraukumu par svinību rīkošanu un piemērotu dāvanu atrašanu, ko jau otro gadu papildina inficēšanās risks, bažas par savu un tuvinieku veselību.

Mēs visi redzam, kā pasaule apkārt mainās. Varbūt ir pienācis brīdis arī uz Ziemassvētkiem paraudzīties mazliet savādāk? Saskatīt esošajā situācijā pozitīvo. Tā vietā, lai, kā katru gadu dotos iekarot veikalus, izstāvētu rindas un sastrēgumus, un atgrieztos pārguruši, saniknoti un varbūt pat inficēti, izvēlēties citu pieeju. Materiālu lietu mūsu pasaulē pietiek pārpārēm, ar tām ir grūti kādu pārsteigt un iepriecināt.

Dāviniet saviem mīļajiem sajūtas! Kādu no iepriekš minētājām masāžām – tas būtu labs ieguldījums arī viņu veselībā, dzīvespriekā un imunitātē, kas mums visiem ir tik svarīga, jo īpaši šogad.

Vai arī izvēlieties kaut ko no plašā Elien SPA procedūru piedāvājuma klāsta , kur atradīsit ko piemērotu jebkurai gaumei - šokolādes vai medus masāžas saldummīļiem, kafijas ķermeņa skrubis, Abjanga procedūra Ajūrvēdas iedvesmotajiem vai latviskā masāža ar griķiem mūsu senču dzīvesziņas piekritējiem, procedūras nogurušām kājām un starojošai sejas ādai, un vēl daudz citu iespēju.

Ja grūti izlemt, kas saņēmējam patiktu vislabāk, labs variants būs salona dāvanu karte ( pasūtīt dāvanu karti varat pa telefonu + 37125731471)Tad cilvēks varēs izvēlēties pats vai arī to izdarīt viņam palīdzēs salona speciālisti.

Un vēl viens ļoti svarīgs punkts jūsu jaunajā Ziemassvētku konceptā – neaizmirstiet iepriecināt vai atalgot par pūlēm arī sevi! Daudzi šogad uztraucās vai skumst par epidemioloģisko nedrošību un pulcēšanās ierobežojumiem, kas liedz svinēt Ziemassvētkus tik kuplā radu un draugu pulkā, kā bija ierasts kādreiz. Bet vai, piemēram, pastaiga pa piesnigušu mežu vai parku un noslēgumā – masāža vai SPA procedūra drošā, relaksējošā vidē būtu sliktāks scenārijs? Vai tāds nevarētu būt tas lielais Ziemassvētku miers, pēc kura it kā ļoti tiecamies, bet kurš pēdējās desmitgadēs ir noslīcis komercializācijas, pārmērību un ārišķības okeānā?

Bet varbūt tomēr tā "bērnības Ziemassvētku" sajūta jums svarīga un nevēloties no tās atteikties, jūs par spīti visam arī šogad uzņemsities rīkot svinības sapostā un izgreznotā mājā ar deviņiem ēdieniem un svētku galda, apdāvināt un darīt laimīgu ikkatru ģimenes locekli un viesi. Taču arī šādā gadījumā neaizmirstiet par sevi - nevienam nav noslēpums, cik lielas pūles, laiku un arī nervus šāda pasākuma sarīkošana prasa. Nekautrējieties sevi par to atalgot, pie viena atgūstot līdzsvaru un sirdsmieru pēc stresa pilnā pirms svētku perioda.

Diena SPA salonā ir kā mazs atvaļinājums – piešķiriet to sev, pirms ar pilnu jaudu doties atpakaļ darbos!

Lai jums veselība, miers un tādi Ziemassvētki, kādos jūtaties vislabāk!

