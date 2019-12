Rītdienas klēpjdators - ASUS ZenBook Pro Duo UX581

Ļaujiet savai jaunradei un sniegumiem attīstīties jaunā līmenī ar novatorisko ASUS ZenBook Pro Duo! Unikālais dizains, kas ir izstrādāts, lai sniegtu jums vislielāko darbplūsmas efektivitāti, piedāvā pilna platuma 4K ASUS ScreenPadTM Plus, kas nevainojami darbojas ar galveno 4K UHD OLED displeju. Vēl nekad nav bijis tik viegli izmantot visu savu radošo spēku.

Jaunā Debess zilā krāsa ir radusi iedvesmu no nākotnes un piešķir ZenBook Pro Duo izsmalcinātu mūžīgas inovācijas izskatu. Kā jau revolucionārai koncepcijai piedien, šo klēpjdatoru rotā unikāla asimetriska ikoniskās dzenbudisma spirāles metāla apdare: intriģējoša dizaina detaļa, kas piešķirt ZenBook Pro Duo pilnīgi nepārprotamu identitāti. Malu apdarē izmantota plata spoguļstikla josla ar dimanta šķautnēm, kas atspoguļo apkārtni, pievienojot liegu apkārtējas vides stila pieskārienu: patiesībā jūs nosakāt sava klēpjdatora dizainu.

ASUS ScreenPadTM Plus sniedz jums tādu iespēju izmantot datoru, atrodoties ceļā, kā nekad agrāk. Tas ir pilna platuma 4K sekundārais skārienekrāns, kas nevainojami darbojas ar galveno 15,6 collu 4K UHD OLED skārienekrānu, sniedzot jums nebeidzamus veidus, kā optimizēt un personalizēt savu darbplūsmu. Vairākas ērti iebūvētas lietojumprogrammas palīdz uzlabot jūsu produktivitāti. Ātrais taustiņš ļauj ar vienu pieskārienu automatizēt sarežģītas tastatūras secības, bet Rokraksts ļauj ievadīt tekstu intuitīvi. Šajā klēpjdatorā pieejamas arī noderīgas ātrās vadīklas, piemēram, lietojumprogrammu pārslēdzējs, ViewMax un uzdevumu maiņa, lai intuitīvi mijiedarbotos starp galveno displeju un ScreenPad Plus. Uzdevumu grupa ļauj bloķēt darba režīmu, atverot vairākus uzdevumus ar vienu pieskārienu. Tagad jūs varat ievilkt lietotnes vai lietojumprogrammā esošās rīkjoslas ekrānā ScreenPad Plus, lai jums būtu vairāk vietas darbam galvenajā displejā, lai kur jūs atrodaties.

Ar ZenBook Pro Duo un komplektā iekļauto irbuli (vai savu iecienītāko aktīvo irbuli) jūs varat ļaut vaļu patiesam radošumam. Abi daudzskārienu displeji atbalsta irbuļa ievades, bet ScreenPad Plus nodrošina pirmšķirīgu ergonomisku un stabilu platformu rakstīšanai vai zīmēšanai. Atzīmējiet, ieskicējiet savas idejas vai veiciet precīzu grafisko rediģēšanu intuitīvākajā veidā. Komplektā ir arī atsevišķs plaukstas paliktnis, kas uzlabo ErgoLift klaviatūras izliekumu, lai rakstīšanas būtu ērtāka kā jebkad iepriekš.

ZenBook Pro Duo darbību nodrošina līdz pat 9. paaudzes Intel® Core TM i9 astoņu kodolu procesors, jaunāko spēļu klases NVIDIA® GeForce RTX TM 2060 grafika un zibensātra atmiņa. Šī ultrajaudīgā kombinācija nodrošina, ka ZenBook Pro Duo veic profesionālas kvalitātes uzdevumus, piemēram, vairāku slāņu fotoattēlu vai video rediģēšanu, 3D grafikas atveidošanu vai pat spēļu dzīvo straumēšanu.

ZenBook Pro Duo 4K UHD NanoEdge OLED HDR displejs ir patiesi pārsteidzošs, ar četru sānu bezrāmju dizainu, kas aprīkots ar ultraplānu apmalojumu. Spilgtais OLED skārienjutīgais ekrāns nodrošina ļoti spilgtas krāsas un dziļu melno krāsu, ar kino kvalitātes 100 % DCI P3 krāsu gammu, kas padara to lieliski piemērotu profesionālam darbam un izklaidei. Knapi saredzamais apmalojums palielina ekrāna un korpusa attiecību līdz pat 89 % gandrīz bez robežām, dodot jums vairāk ekrāna un mazāk novēršot uzmanību. Lai parādītu spilgtākās, reālistiskākās krāsas, ZenBook Pro Duo atbalsta ārkārtīgi plašu krāsu gammu ar 100 % DCI-P3 pārklājumu. DCI-P3 krāsu telpu, ko plaši izmanto kinofilmu industrijā, aizvien vairāk izvēlas radoši profesionāļi, lai palielinātu iespējamo krāsu klāstu, un rada ZenBook Pro Duo patiesi satriecošus attēlus.

ZenBook Pro Duo ir aprīkota ar jaunāko ASUS NumberPad versiju, kas ir LED apgaismota ciparu tastatūra, kas integrēta skārienpaliktnī. Lai ieslēgtu un izslēgtu funkciju, pieskarieties augšējai labajai NumberPad ikonai vienu sekundi, un pieskarieties augšējai kreisajai ikona, lai izvēlētos vienu no diviem spilgtuma līmeņiem. Pat tad, ja ir aktivizēts NumberPad, skārienpaliktni var izmantot kursora kontrolei, pateicoties tā viedajai programmatūrai.