'SIXT' turpina izaugsmi Baltijā; uzņēmuma apgrozījums sasniedzis 25 miljonus eiro

Pieprasījums pēc īstermiņa auto nomas un pilna servisa auto līzinga pakalpojumiem, jaunu biznesa virzienu attīstība un klientu portfeļa paplašināšana uzņēmumam SIXT ļāvusi palielināt uzņēmuma apgrozījumu Baltijā. 2018. gadā SIXT konsolidētais neto apgrozījums Baltijā bija 25,5 miljoni eiro, kas ir par 21% vairāk nekā 2017. gadā. 2019. gadā uzņēmuma izaugsmes temps ir saglabājies 20% apjomā. SIXT zīmolu Baltijā uz franšīzes līguma pamata pārstāv Latvijas kapitāla uzņēmums Transporent.

SIXT Baltijā ieņem vadošās tirgus pozīcijas pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības pakalpojumu, kā arī īstermiņa auto nomas tirgū. Latvijā uzņēmums ir stabils tirgus līderis. Kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā uzņēmums turpina strauju izaugsmi īstermiņa un ilgtermiņa auto nomas biznesa segmentos, nodrošinot pakalpojumus korporatīvajiem klientiem un veiksmīgi piedaloties publiskajos iepirkumos. Šobrīd SIXT Baltijā apkalpo vairāk nekā 6000 automašīnas.

Ņemot vērā straujo izaugsmi, lai turpinātu nodrošināt augstas kvalitātes konkurētspējīgus pakalpojumus, SIXT Baltijas uzņēmumi veic būtiskas investīcijas IT sistēmās un klientu apkalpošanas biroju modernizācijā. Klientu mobilitātes vajadzību nodrošināšanai SIXT ir pilnībā atjaunojis savu mobilo lietotni SIXT rent.share.ride, apvienojot auto nomas, auto koplietošanas un kopbraukšanas pakalpojumus.

SIXT īstermiņa auto nomas (SIA Transporent auto noma) apgrozījums 2018. gadā ir pieaudzis par 15,5%, sasniedzot 2,7 milj. eiro. 2018. gada peļņa bija 209 tūkstoši eiro, kas ir par 14% vairāk, salīdzinot ar 2017. gadu. Sasniegtie rezultāti ļāvuši noturēt līdera pozīciju Latvijas auto nomas tirgū. Pieprasījumu sekmējuši tādi faktori kā tūrisma attīstība globālā mērogā un Baltijas līmenī, pakalpojumu pieejamība un produktu klāsta atbilstība klientu vajadzībām – uzņēmuma īstermiņa auto nomas autoparkā Latvijā ir vairāk kā 300 dažādu klašu automašīnas, kas ļauj piedāvāt klientam atbilstošāko nomas auto. Atbilstoši SIXT starptautiskajiem standartiem nomas automašīnu vidējais vecums nepārsniedz 6 mēnešus. Pielāgotais pakalpojums ļāvis veiksmīgi apkalpot kā korporatīvos klientus, tā strādāt mazumtirdzniecības sektorā, nodrošinot pakalpojumu ārzemju tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem privātām vajadzībām.

"Tūrisms kopumā un mobilitāte, kas ir būtiska tūrisma nozares sastāvdaļa, ir lielu pārmaiņu priekšā – attīstās mobilitātes pieejamība, un turpinās dalīšanās ekonomikas uzvaras gājiens visā pasaulē. Nākotnes attīstības scenāriju kontekstā mēs visbiežāk runājam par tehnoloģiju attīstību un to, kā tās ietekmēs ceļošanas paradumus, bet vēl būtiskāk uzņēmumiem ir saprast, kā mainīsies pieprasījums, mainoties demogrāfiskajai situācijai. Millennials jeb tūkstošgades un jau pavisam drīz arī Z paaudze veidos galveno pieprasījumu, kas būtiski atšķirsies no līdzšinējā. Šo paaudžu cilvēki ir raduši izmantot tehnoloģijas jau no agras bērnības, kas būtiski ietekmē veidu, kā viņi atrod informāciju, izvēlas pakalpojumu un to lieto. Ātrums, pieejamība, citu lietotāju atsauksmes un ērtums būs noteicošie faktori viena vai cita pakalpojuma izvēlei. Tieši tāpēc SIXT ir pilnībā atjaunojis lietotni SIXT rent.share.ride, kas ir vienota mobilitātes platforma visu uzņēmuma sniegto pakalpojumu saņemšanai - auto nomai, auto koplietošanai un kopbraukšanai. Jau šobrīd Latvijas klienti SIXT mobilajā lietotnē var ērti nomāt automašīnas, kamēr auto koplietošanas un arī elektroskūteru noma pagaidām ir pieejama tikai Vācijā," tā Arnis Jaudzems, SIXT vadītājs Baltijas valstīs.

SIXT Leasing pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības pakalpojuma sniedzēja (SIA Transporent) 2018. gadā apgrozījums pieaudzis par 28% attiecībā pret pērno gadu, sasniedzot 14,7 miljonus eiro. Gads noslēgts ar peļņu 515 tūkstošu eiro apmērā, kas ir par 23% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Šobrīd SIXT Leasing Latvijā apkalpoto automašīnu skaits pārsniedz 3500 vienības.





Arnis Jaudzems, SIXT vadītājs Baltijas valstīs: "Laiks un darbaspēks ir kļuvuši par vienu no dārgākajiem resursiem. SIXT Leasing klientu skaita un apkalpoto automašīnu skaita palielināšanos veicinājusi ekonomikas augšupeja kopumā, kā arī konceptuāli jauna pieeja biznesa vadībai Latvijas un visas Baltijas uzņēmumos. Pilna servisa auto nomas un autoparku vadības pakalpojumu ietvaros tiek nodrošināta resursu ekonomija un pareiza finanšu pārvaldība, kā rezultātā uzņēmuma ieguvums ir precīzi izmērāms".

Pilna servisa auto līzinga pakalpojumus šobrīd izmanto gan lielie uzņēmumi, kuru autoparkā ir desmiti un pat vairāki simti automašīnu, tā arī uzņēmumi ar vienu automašīnu. Apkalpoto automašīnu pieaugums balstās uz gan uz esošo klientu autoparku pieaugumu, gan veiksmīgu pakalpojumu pārdošanu un dalību publiskajos iepirkumos.

Par Transporent grupu

Kopš 2010. gada 21. jūnija koncerns ir SIXT Leasing, SIXT rent a car un SIXT limousine service franšīzes partneris Baltijas valstīs. SIA "Transporent" ir koncerna mātes sabiedrība, kam 100% pieder 4 meitas sabiedrības – SIA "Transporent auto noma" (Latvija), SIA "Transporent.com" (Latvija), OU "Transporent" (Igaunija) un UAB "Transporent" (Lietuva), kā arī 2018. gadā nodibināts SIA "Smart car return" ar 40% līdzdalību. 2018. gadā uzņēmumu grupa sasniedza 25,5 miljonu eiro konsolidēto apgrozījumu, par 21% pārsniedzot 2017. gada līmeni. Grupas kosolidētā peļņa sasniedza 746 tūkstošus eiro.

SIA Transporent sniedz pilna servisa auto līzinga, autoparku vadības un velo nomas pakalpojumus Latvijā. SIA Transporent ir grupas uzņēmumu mātes sabiedrība. 2018. gadā uzņēmums sasniedza 14,7 miljonu eiro apgrozījumu, par 28% pārsniedzot 2017. gada apgrozījuma līmeni. Gads tika noslēgts ar 515 tūkstošu eiro peļņu.

SIA Transporent auto noma sniedz īstermiņa nomas nomas un šofera pakalpojumus Latvijā. 2018. gadā uzņēmums sasniedza 2,7 miljonu eiro apgrozījumu, par 14% pārsniedzot 2017. gada apgrozījuma līmeni. Gads tika noslēgts ar 209 tūkstošu eiro peļņu, kas ir par 14% vairāk, salīdzinot ar 2017. gadu.

UAB Transporent sniedz īstermiņa auto nomas, pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības pakalpojumus Lietuvā. 2018. gadā uzņēmums sasniedza 6,5 miljonu eiro apgrozījumu, par 17% pārsniedzot 2017. gada apgrozījuma līmeni. Gads tika noslēgts ar 224 tūkstošu eiro peļņu. 2018. gadā tika ieviests jauns īstermiņa auto nomas produkts Flizzr, kā arī paplašināts īstermiņa auto nomas klientu apkalpošanas tīkls.

OU Transporent sniedz īstermiņa auto nomas, pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības pakalpojumus Igaunijā, izmantojot SIXT zīmolu. 2018. gadā pēc ļoti straujās izaugsmes iepriekšējā periodā, kad uzņēmums divkāršoja savu neto apgrozījumu, 2018. gadā apgrozījums nedaudz samazinājās, sasniedzot 2,7 miljonus eiro. 2018. gadā uzņēmums fokusējās uz klientu apkalpošanas infrastruktūras uzlabojumu ieviešanu lielo autoparku vadībā, veicot ieguldījumus gan IT un uzskaites sistēmās, gan arī paplašinot un modernizējot klientu apkalpošanas vietas. Gads tika noslēgts ar 125 tūkstošu eiro zaudējumiem, tomēr apkalpoto auto skaits pieaudzis par 32%, kas ļaus uzņēmumam palielināt peļņas rādītājus nākotnē.

SIA Transporent.com sniedz IT un klientu apkalpošanas centra pakalpojumus grupas uzņēmumiem. 2018. gadā sabiedrība sasniedza 251 tūkstošus eiro apgrozījumu un gads tika noslēgts ar 5 tūkstošu eiro lielu peļņu.

Par SIXT

SIXT ir vadošais mobilitātes pakalpojumu sniedzējs Eiropā, kas dibināts 1912.gadā Minhenē, Vācijā. Šobrīd SIXT ir pieejams vairāk kā 100 pasaules valstīs, 2000 apkalpošanas vietās. SIXT sniedz auto nomas, auto koplietošanas, kopbraukšanas, pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības pakalpojumus, būdams tehnoloģisko inovāciju līderis šajās sfērās.

Par SIXT Latvija

SIXT Latvija savu darbību uzsāka 2010. gadā, kad autoparku vadības uzņēmums Transporent kļuva par SIXT rent a car un SIXT Leasing franšīzes partneri Baltijas valstīs. Uzņēmums sniedz auto nomas un līzinga pakalpojumus, apkalpo un konsultē Baltijas lielāko uzņēmumu autoparkus, kā arī uzņēmumus ar nelielu automašīnu skaitu, kopā apkalpojot 6000 automašīnas. Savukārt īstermiņa auto nomā pieejamas vairāk nekā 750 BMW, Audi, Mercedes Benz, Volkswagen, Toyota, Nissan un citu pasaules vadošo ražotāju automašīnas. Baltijā ir pieejami SIXT auto nomas biroji Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Ventspilī, Tallinā, Tartu, Viļņā, Kauņā, Palangā un Klaipēdā, kā arī šo pilsētu lidostās. Vairāk par uzņēmumu: www.sixt.lv.

Papildu informācija:

Arnis Jaudzems

SIXT vadītājs Baltijas valstīs

E-pasts: arnis.jaudzems@sixt.lv

Tālrunis: +371 67819500