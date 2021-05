Tavs uzticamais sargs 'Bulldock': divreiz sezonā lietojams insekticīds

Izmanto iespēju apkarot kaitēkļus divreiz sezonā ar plaša spektra kontakta iedarbības insekticīdu "Bulldock" – uzticamāko sargu taviem kviešiem un rapšiem, ko SIA "KG Latvija" piedāvā, iespējams, vislētāk!

Tuvojoties vasaras sezonai, uzņēmums "KG Latvija" piedāvā ko īpašu – plaša spektra kontakta iedarbības insekticīdu "Bulldock"! Tas ir insekticīds, kuru iespējams izmantot divreiz sezonā un kurš pasargās no insektiem kviešus un citus ziemas un vasaras graudaugus, rapšus, kartupeļus, kāpostveidīgos, kā arī ābeles un bumbieres!

"Bulldock" atšķiras no citiem insekticīdiem: tas nodrošina zibenīgu efektu un to ir viegli izmantot. Tas aizsargās augu kultūras no daudziem un dažādiem insektiem, un to ir iespējams izmantot divas reizes sezonas laikā. "Bulldock" – lēts, uzticams un ērti lietojams!

Neatkarīgi no tā, vai tavā pārziņā ir plašs graudaugu kultūru klāsts, vai nepieciešama palīdzība dārza augļu koku aizsardzībai pret insektiem – "Bulldock" nodrošinās ātrāko, lētāko un piemērotāko risinājumu!

"Bulldock" šobrīd, iespējams, visizdevīgāk ir iegādāties no "KG Latvija": lai iegādātos, sazinies ar mūsu agronomiem-konsultantiem, kuri darbojas visos Latvijas reģionos!

*Neiesakām "Bulldock" izmantot rapšu ziedēšanas laikā!

Par uzņēmumu

SIA "KG Latvija" Latvijas tirgū darbojas jau kopš 2014.gada un saviem klientiem piedāvā plašu lauksaimniecības produktu, tehnoloģiju, konsultāciju un pakalpojumu klāstu. "KG Latvija" ir savas nozares eksperts, kas rūpējas par klientu labklājību un piedāvā tiem tikai izcilību – uzņēmuma darbības ietvaros tiek veikti zinātniskie pētījumi un analizēti klientu paradumi, lai "KG Latvija" spētu klientiem piedāvāt veiksmīgākos un piemērotākos risinājumus.

SIA "KG Latvija" ir septiņas tirdzniecības vietas visā Latvijas teritorijā, kurā mūsu klienti var iegādāties visu lauksaimniecībai nepieciešamo!

http://kglatvija.eu/

Par "Bulldock" iegādi un pārējiem SIA "KG Latvija" produktiem un pakalpojumiem sazinieties ar uzņēmuma reģionālajiem agronomiem-konsultantiem:



LIĀNA STALIDZĀNE

Agronoms – konsultants Latgale, Vidzeme

+371 26601113

l.stalidzane@kglatvija.eu

GUNITA BAURE

Agronoms – konsultants Vidzeme, Zemgale

+371 29162915

g.baure@kglatvija.eu

AIJA NIKOLAJEVA

Agronoms – konsultants Kurzeme

+371 26326024

a.nikolajeva@kglatvija.eu

INITRA KINSTLERE

Agronoms – konsultants Kurzeme

+371 28373378

i.kinstlere@kglatvija.eu

DZINTRA RUDUSĀNE

Agronoms – konsultants Kurzeme

+371 29195655

d.rudusane@kglatvija.eu