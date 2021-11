TOP3 'Lendiscore' atziņas, lai veiksmīgi strādātu hibrīda modelī

Attālināts darba režīms daļai speciālistu ir ikdiena, un tendences liecina, ka atgriezties tādā realitātē, kāda tā bija pirms Covid-19 pandēmijas, vairs nebūs iespējams. Gan darba ņēmēji, gan darba devēji saskata priekšrocības, ko sniedz attālinātais darba modelis. Turklāt Ekonomikas ministrijas aplēses liecina, ka Latvijas tautsaimniecībā attālināti varētu strādāt ap 38% nodarbināto. Lai veiksmīgi organizētu neklātienes procesus, pandēmijā savu darbību sākušā finanšu tehnoloģiju uzņēmuma “Lendiscore” vadītājs Jānis Ozols dalās ar atziņām, kas palīdzēs pielāgoties pašreizējiem apstākļiem.

Demokrātija organizācijā

Covid-19 paātrina tendenci veidot attālinātas darbavietas. Elastīgas darba programmas kļūst par efektīvu instrumentu, lai ne vien pielāgotos valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem, bet arī piesaistītu jaunus speciālistus komandai. Šāda pieeja rada spiedienu uz konkurentiem, liekot meklēt inovatīvus darba režīma modeļus. Ņemot vērā, ka viena unikāla metode nav piemērota visiem, svarīgi ir saprast ikviena darbinieka ekspektācijas. Priekšrocības saskatāmas hibrīda biroja un attiecīga darba stila ieviešanai. Tas paver iespējas respektēt katra darbinieka vēlmes un vajadzības, jo pastāv objektīvi apsvērumi, kāpēc cilvēki izvēlas darbu birojā vai gluži pretēji – attālināti. Viens no iemesliem vēlmei strādāt attālināti varētu būt, piemēram, darbinieka dzīvesvietas maiņa vai pārcelšanās ārpus pilsētas. Citā situācijā kolēģim tieši mājās ir neatbilstoša darba vide un bērni, kas apgrūtina koncentrēšanos uz tiešajiem pienākumiem. Tāpēc "Lendiscore" rosina kompānijas meklēt kompromisus komandas, nevis uzņēmuma vadības interesēs.

Optimāli risinājumi

Digitālā klātbūtne ir gandrīz katrā uzņēmumā. Ja produkts, pakalpojums vai atsevišķi procesi nav pieejami tiešsaistē, kompānija neizbēgami zaudē konkurētspēju un uzticību kā komandas, tā klientu vidū. Organizācijas procesu digitalizācija rūpēs par darbinieku veselību ir prioritāte, jo samazina klātienes saskari. To ieteicams īstenot atbilstoši iespējām – no saziņas un projektu vadības pienākumu pildīšanai līdz pat grāmatvedībai. Taču šī mērķa vārdā nedrīkst aizmirst datu aizsardzību. "Lendiscore" priekšplānā izvirza koplietošanas rīku, kas ļauj reģistrēt katru veikto izmaiņu, laiku un autoru dokumentā. Līdzdarbošanās risinājums ar vēsturisku uzskaites mehānismu palīdz izsekot aktuālām izmaiņām un kļūdām. Tādējādi katrs var pārliecināties par datu ievadi, kas ievērojami atvieglo ikdienas darbu. Nozīmīgi ir identificēt pēc iespējas optimālāku IT risinājumu skaitu, lai uzņēmums iekšienē izmantotu vienotas lietotnes un infrastruktūru.

Digitāla infrastruktūra

Strādājot attālināti, svarīgi nodrošināt, lai darbinieki visos līmeņos būtu informēti par aktualitātēm – tas ir būtiski gan tiešo pienākumu veikšanai, gan arī lojalitātes pret uzņēmumu uzturēšanai. Izaicinājums rodas lielās organizācijās, kamēr vidēja un maza izmēra kompānijās īstenot savlaicīgu informācijas plūsmu ir daudz vienkāršāk. "Lendiscore" atvēl laiku, lai iniciētu regulāras darbinieku sapulces un neformālas tikšanās atšķirīgos komandas sastāvos ik nedēļu. Tiesa, ir uzņēmumi, kuriem nav iespējas apvienot visus komandas dalībniekus klātienē, tāpēc par veiksmīgu alternatīvu uzskatāmas hibrīda tikšanās, daļai darbinieku pievienojoties attālināti. Un šādā situācijā "zelta likums" ir ieslēgta kamera laikā, kad noris sapulces saziņas platformās. Vizuāls attēls sniedz iespēju verificēt darbinieku, lai izvairītos no incidentiem, kad sarunai mēģina pievienoties nelūgtas personas. Tas ir ne vien būtisks drošības nosacījums, bet arī cilvēcīga attieksme pret kolēģiem. Kopīgojiet uzņēmuma aktualitātes ar pareiziem saziņas līdzekļiem, lai veicinātu socializēšanos un stiprinātu cieņpilnu kompānijas iekšējo kultūru!

Nākotnes perspektīva

Pētījumi liecina, ka attālinātais darbs var palielināt darba ņēmēju produktivitāti un samazināt izmaksas, taču tas var arī izraisīt izolāciju un stresu, jo robeža starp darbu un mājām izplūst. Tādēļ optimāls nākotnē būtu tā sauktais hibrīda modelis, kad līdzās attālinātajam darbam notiek arī regulāras darbinieku aptaujas un "prāta vētras" klātienē. Piemēram, ņemot vērā, ka "Lendiscore" dibināts Covid-19 ierobežojumu intensīvākajā periodā, uzņēmuma birojs veidots pēc koplietošanas principa. Darbinieki atšķirīgos laikos izmanto vienu un to pašu fizisko darba vietu, savstarpēji vienojoties par pienākumu veikšanu klātienē. Tāpēc ir īpaši svarīgi domāt par visa kolektīva piederības izjūtu, lai komanda veiksmīgi identificētos ar kompānijas misiju un vīziju, turpinot realizēt izvirzīto stratēģiju un mērķus. Tas stiprina komandas motivāciju un ideju apmaiņu. Veiksmes atslēga ilgtermiņā būs atkarīga no spējas savienot attālināto un klātienes darbu tādā proporcijā, kas sniedz darbiniekiem pietiekami lielu autonomiju un arī dod vajadzīgos stimulus attīstībai.

