Uzņēmumi 'Dāvanu Serviss' un 'Gribuatpūsties.lv' tagad pieejami 'Rimi' veikalos

"Emoti Group" apvieno dāvanu tirdzniecības platformu "Dāvanu Serviss" un viesnīcu rezervēšanas platformu "Gribuatpūsties.lv". Rūpējoties par klientu ērtībām, uzņēmumi ir apvienojuši spēkus un šobrīd pieejami ne tikai tiešsaistē, bet arī veikalu ķēdē "Rimi".

"Emoti Group" ir viens no lielākajiem dāvanu un viesnīcu rezervēšanas portāliem Baltijas reģionā. Grupas kopējais apgrozījums sastāda 24 miljonus eiro un tās darbība ir orientēta uz līdera pozīcijas nostiprināšanu Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Polijas tirgos.

"''Dāvanu Serviss'' pakalpojumi jau šobrīd pieejami gan mūsu pašu tirdzniecības veikalos, gan arī veikalu tīklā Maxima, tomēr, apvienojoties ar "Gribuatpūsties.lv", esam nolēmuši paplašināt tirdzniecības vietu skaitu un kopumā plānojam būt pieejami 75 "Rimi" tīkla veikalos," informē ''Dāvanu Serviss'' vadītāja Latvijā Vivita Vīksna. "Jau šobrīd dāvanu kartes pieejamas lielākajos "Rimi" veikalos Rīgā, bet līdz maija beigām mūsu grupas dāvanu kartes varēs iegādāties visā Latvijā," turpina Vīksna.

Kā atklāj uzņēmuma vadītāja, "Emoti Group" nozīmīgs biznesa virziens ir vietējā tūrisma attīstība. Jau šobrīd uzņēmumu apvienošanās rezultātā katrā no portāliem ir pieejams vēl plašāks pakalpojumu skaits, lai vēlamo piedzīvojumu vai dāvanu spētu atrast ikviens klients. ''Dāvanu Serviss'' orientējas uz plašu piedzīvojumu spektru, sākot ar adrenalīna pilnām izklaidēm, beidzot ar relaksējošām pieredzēm, bet "Gribuatpūsties.lv" ir vieni no tirgus līderiem plašajā viesnīcu piedāvājumu klāstā. Liela daļa no "Emoti Group" piedāvātajiem pakalpojumiem būs pieejami arī drukātā formā "Rimi" tīkla veikalos visā Latvijā.

Par "Emoti Group" uzņēmumiem:

"Dāvanu Serviss" ir pirmais piedzīvojumu dāvanu uzņēmums Latvijā, kas šobrīd ir viens no galvenajiem piedzīvojumu dāvanu pārdevējiem, piedāvājot unikālu pieredzi visā Latvijā un Baltijā. www.davanuserviss.lv.

"Gribuatpūsties.lv" ir viens no lielākajiem viesnīcu un SPA rezervēšanas portāliem Baltijas valstīs, kas piedāvā viesnīcu un atpūtas centru abonementus. www.gribuatpusties.lv.