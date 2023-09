Jauna biznesa niša. Ar mazām summām cer iekārdināt ieguldīt īres dzīvokļos

Nekustamais īpašums Latvijā ir populārs ieguldījumu veids, taču tradicionāli prasa prāvu naudas summu. Saskatot te potenciālu un biznesa iespējas, Latvijas ieguldījumu platforma "Twino" sākusi piedāvāt iespēju ieguldīt īres īpašumos dažādas summas – kaut vai tikai 100 eiro.

Cilvēks atkarībā no ieguldījuma apjoma netieši kļūst par dažu desmitu kvadrātcentimetru, varbūt viena, piecu vai desmit kvadrātmetru īpašnieku, turpmāk gūstot ienākumus no konkrētā īpašuma izīrēšanas, bet vēlāk – potenciāli no īpašuma tirgus vērtības pieauguma.

Jaunais produkts ir guvis atsaucību – kopš tā laišanas tirgū pirmais pieejamais augstākās klases dzīvoklis projektā "Hoffmann Rezidence" pretī Vecrīgai ir pārdots, "Delfi Bizness" saka AS "Twino Investments" izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Helvijs Henšelis.

Viņš skaidro pakalpojuma būtību, un to, kā tas atšķiras no jau tirgū pārstāvētajiem produktiem, kurus piedāvā specializētās aizdevumu platformas, kas fokusējas uz nekustamo īpašumu, kā arī dalās uzņēmuma nākotnes plānos.