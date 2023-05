'Stiga RM' investē 5 miljonus eiro dzīvojamās ēkas būvniecībā darbiniekiem

Viens no Latvijas lielākajiem koksnes nozares uzņēmumiem "Stiga RM" šā gada jūlijā sāks piecstāvu daudzdzīvokļu ēkas būvniecību Kuldīgā ar mērķi darbiniekiem un viņu ģimenēm nodrošināt 65 dzīvokļus, ziņo "Stiga RM".

Ēkas kopējā platība būs 4800 m2. Objekta plānotās izmaksas ir aptuveni 5 miljonu eiro. Šī būs pirmā šāda veida daudzdzīvokļu māja Kuldīgā kopš 1980. gadu beigām un lielākais topošais dzīvojamais objekts pilsētā.

"Mūsdienās daudz tiek runāts par veselīgu un motivējošu darba vidi, savukārt mēs, "Stiga RM", vēlamies iet vienu soli tālāk un nodrošināt saviem darbiniekiem arī modernu un patīkamu mājokli. Tāpēc Kuldīgā sāksim dzīvojamās mājas būvniecību ar pārdomātu dzīvokļu plānojumu, mūsdienīgu interjeru un ērtu loģistiku vien desmit minūšu attālumā no "Stiga RM" saplākšņa rūpnīcas, tādējādi nodrošinot ātru nokļūšanu uz darbu un mājās," stāsta "Stiga RM" īpašnieks Andris Ramoliņš.

Projekts top sadarbībā ar arhitektu biroju SIA "Lauder Architects". "Tas paredz visu nepieciešamo, lai darbinieki un viņu ģimenes justos patiešām labi. Šādā veidā plānojam piesaistīt arī jaunu, spēcīgu ražošanas un inženierzinātņu jomas speciālistu uzmanību un iedrošināt viņus izvēlēties "Stiga RM", lai ar savām zināšanām veicinātu augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, nozares un reģiona attīstību," uzsver Ramoliņš.

Dzīvojamā māja atradīsies Kuldīgā, Lapegļu ielā 1A. Tajā būs pieejami trīsistabu, divistabu un arī studijas tipa dzīvokļi ar balkoniem, kas piemēroti dzīvei ar bērniem. Tiks nodrošinātas arī autonovietnes un velonovietnes, kā arī atsevišķas noliktavas telpas un tehniskās telpas ēkas pagrabstāvā. Dzīvojamā māja atbildīs teju nulles enerģijas ēkas prasībām, savukārt vides pieejamību nodrošināšanai ēkā paredzēts lifts.

"Līdzīgi kā citur, arī Kuldīgas novadā mājokļu pieejamība ir viena no aktualitātēm," atzīst Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska, paužot gandarījumu par uzņēmuma iniciatīvu iesaistīties novada dzīvojamā fonda attīstībā.

"Lai arī jaunā ēka primāri paredzēta uzņēmuma darbiniekiem, tā būtiski atslogos mājokļu tirgu un uzlabos dzīvokļu pieejamību novadā. Mērķtiecīgi sakārtojot pilsētas infrastruktūru un izbūvējot ielu tīklu, pašvaldība devusi zaļo gaismu arī turpmākiem privātās iniciatīvās balstītiem jaunu dzīvojamo ēku būvniecības projektiem Kuldīgā, lai sadarbībā ar uzņēmējiem īstenotu novadam būtisku attīstības virzienu – pieejamas dzīves telpas radīšanu pilsētas iedzīvotājiem," saka Astaševska.

Gan jau esošajiem darbiniekiem, gan jaunajiem speciālistiem, kuri vēlēsies strādāt "Stiga RM" jebkurā no sev interesējošajām jomām, piemēram, kokrūpniecībā, meža apsaimniekošanā vai metālpstrādē, tiks piedāvāta iespēja saņemt īres dzīvokli ar izpirkuma tiesībām jeb tiesības izmantot dzīvokli, pakāpeniski to izpērkot savā īpašumā.

Daudzdzīvokļu mājas būvniecība Kuldīgā ir pilotprojekts – raugoties piecu gadu perspektīvā, "Stiga RM" saredz iespēju līdzīgu ēku būvēt arī uzņēmuma īpašnieka dzimtajā ciematā Smārdē, kas atrodas 10 km attālumā no Tukuma. Šāda projekta īstenošana paplašinās iespējas darbiniekiem, kā arī palīdzēs attīstīties Smārdes infrastruktūrai un vairot tās atpazīstamību Latvijas kartē, ziņo uzņēmums.

"Stiga RM" ir 1994. gadā dibināts ģimenes uzņēmums no Tukuma. Savos īpašumos vairāk nekā 10 100 hektāru platībā, no kuriem lielākā daļa ir meža zemes, uzņēmums veic pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, balstoties uz ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas principiem. "Stiga RM" ražotnē Kuldīgā no augstvērtīgas Latvijas bērza koksnes tiek ražots bērza saplāksnis. Uzņēmums piedāvā arī apaļkoku pārvadājumu pakalpojumus, nodrošinot lielāko kokvedēju autoparku Baltijas un Skandināvijas valstīs.