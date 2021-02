88% uzņēmumu pandēmijas ietekmē kritušies ieņēmumi, liecina pētījums

Pandēmijas rezultātā ieņēmumi ir kritušies 88% uzņēmumu, bet 92% uzņēmēju atzīst, ka vīrusa krīze ir negatīvi ietekmējusi uzņēmuma pelnītspēju, liecina "EY" kapitāla noskaņojuma pētījums "EY Global Capital Confidence Barometer".

Tomēr jau šogad ieņēmumu atgūšanos līdz pirmskrīzes līmenim sagaida 46% uzņēmēju, bet vēl 33% to sagaida nākamgad. 8% pētījuma respondentu ieņēmumu atgriešanos pirms Covid-19 krīzes līmenī redz tikai 2023. gadā. Peļņas līmeņa atgūšanās gan tiek prognozēta nedaudz lēnāk – 23% uzņēmēju sagaida, ka peļņa sasniegs pirms-pandēmijas līmeni jau šogad, kamēr 44% to paredz nākamgad, bet vēl 19% to sagaida 2023. gadā.

"Pētījums parāda divus būtiskus secinājumus: pirmkārt, biznesa vide sāk gaidīt atgūšanos no krīzes jau īstermiņā – šogad vai nākamgad. Otrkārt, būtiski, ka 63% mūsu pētījuma dalībnieku atzīmē, ka palielinās investīcijas tehnoloģijās un digitālajos risinājumos, lai pilnvērtīgi izmantotu ekonomikas atjaunošanās potenciālu, bet vēl 57% cer vairāk fokusēties uz savu klientu iesaisti un uzrunāšanu. Šis ir būtiski Latvijas uzņēmējiem – nedrīkstam pieņemt, ka pirmskrīzes klientu uzticība, ieņēmumi un peļņa atgriezīsies pati par sevi. Investīcijas un mārketinga plāni ir jākaļ jau tagad," teic "EY" partneris, Stratēģijas un Darījumu konsultāciju nodaļas vadītājs Baltijas valstīs Guntars Krols.

Pandēmija joprojām dominē arī uzņēmēju risku dienaskārtību. Saskaņā ar EY pētījumu, 29% uzņēmēju pasaulē kā vienu no galvenajiem ārējiem izaugsmes riskiem nosauc Covid-19 pandēmijas turpināšanos, kam ar 19% seko kopējās makroekonomiskās vides pasliktināšanās. Vēl 14% uzņēmēju starp būtiskākajiem izaugsmes riskiem ierindo klimata pārmaiņu ietekmi, bet 13% – tehnoloģisko procesu būtiskas pārmaiņas. Globālās ekonomikas fragmentāciju, proti, koncentrēšanos reģionālos ietvaros, kā risku uztver 13% uzņēmēju, bet vēl 12% bažījas par ģeopolitiska saspīlējuma ietekmi uz biznesa attīstību.

"EY Global Capital Confidence Barometer" pētījuma ietvaros tiek aptaujāti 2400 vadošie uzņēmumu darbinieku 52 pasaules valstīs, pārstāvot 15 dažādas nozares. Jaunākais pētījums veikts laikā no 2020. gada novembra līdz šī gada februārim.