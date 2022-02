'airBaltic' veiks divus papildu lidojumus no Kijevas uz Rīgu

Lai reaģētu uz ievērojamo pasažieru pieprasījumu pēc lidojumiem no Kijevas, Ukrainā uz Rīgu, Latvijā, lidsabiedrība "airBaltic" 2022. gada 15. februārī un 16. februārī ieplānojusi divus papildu lidojumus uz Rīgu, Latvijā, informē lidsabiedrība.

Šonedēļ "airBaltic" katru dienu plāno piedāvāt lidojumus no Kijevas uz Rīgu. Tāpat lidsabiedrība plāno arī otrdien, ceturtdien un sestdien veikt tiešos lidojumus no Kijevas uz Viļņu, kā arī no Odesas uz Rīgu sestdien.

Lidsabiedrība norāda, ka pasažieru un darbinieku drošība ir galvenā "airBaltic" prioritāte. "airBaltic" nepārtraukti izvērtē pašreizējo situāciju un ievēro varasiestāžu izdotās rekomendācijas. Aviokompānija ir elastīga un gatava pielāgot lidojumu grafiku pēc nepieciešamības.