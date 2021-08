Akciju cenas lēkā pēc investoru vilšanās Ķīnas ekonomikas datos

Akciju cenas Volstrītā pirmdien pārsvarā pieauga, bet Eiropas un Āzijas biržās kritās, investoriem viļoties Ķīnas ekonomikas datos.

Tirdzniecības sesija Volstrītā sākās ar kritumu, ko noteica vāji Ķīnas mazumtirdzniecības noieta un rūpniecības dati, kā arī prognozes, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) drīz paziņos par stimulēšanas pasākumu pakāpenisku samazināšanu.

Volstrītas indeksi "Dow Jones Industrial Average" un "Standard & Poor's 500" tomēr noslēdza tirdzniecības sesiju ar jauniem rekordiem, bet indekss "Nasdaq Composite" - ar kritumu.

"Vājāki ekonomikas dati no Ķīnas ir sabojājuši [investoru] noskaņojumu, zemākiem mazumtirdzniecības noieta un rūpnieciskās ražošanas rādītājiem radot jautājumus, vai [ekonomikas] atveseļošanās impulss var tikt saglabāts," sacīja "Interactive Investor" tirgu vadītājs Ričards Hanters.

"Papildus tam paliek dažas veselības problēmas Āzijā vispār, savukārt ir radušās ģeopolitiskas bažas pēc notikumu attīstības Afganistānā un tās sekām reģiona nākotnei."

Mazumtirdzniecības noiets Ķīnā jūlijā pieauga par 8,5% gada griezumā, bet rūpniecības izlaide pieauga par 6,4%, abiem rādītājiem atpaliekot no analītiķu prognozēm.

Šie vājie dati tiek izskaidroti ar karantīnām un citiem pārvietošanās ierobežojumiem pēc jauniem Covid-19 uzliesmojumiem Ķīnā, kā arī ar postošiem plūdiem.

Vājo Ķīnas ekonomikas datu dēļ naftas cenas pasaulē kritās par apmēram 1,5%.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,3% līdz 35 625,40 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 4479,71 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,2% līdz 14 793,76 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,9% līdz 7153,98 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,3% līdz 15 925,73 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,8% līdz 6838,77 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 1,7% līdz 67,29 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 1,5% līdz 69,51 dolāram par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1797 līdz 1,1781 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru samazinājās no 1,3866 līdz 1,3839 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās no 109,59 līdz 109,23 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,08 līdz 85,10 pensiem par eiro.