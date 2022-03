Akciju cenas pieaug, naftas cenas krītas

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien pieauga, bet naftas cenas kritās pēc vairāku dienu ilgas pretējas tendences, kas sekoja Krievijas iebrukumam Ukrainā.

Volstrītas indeksi pieauga par vismaz 2% pēc tam, kad naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās saruka par vairāk nekā 10%.

"Šodienas [akciju cenu] kāpumam pamatā ir naftas cenu kritums, bet mēs vēl neesam redzējuši akciju cenu minimumu vai naftas cenu maksimumu," sacīja "Spartan Capital Securities" analītiķis Pīters Kardillo.

Eiropā Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi pieauga par vairāk nekā 7%, bet Londonas biržas indekss kāpa par 3,3%.

"CMC Markets" analītiķis Maikls Hjūsons to izskaidroja ar "Krievijas Ārlietu ministrijas izteikumiem, ka būtu labāk, ja viņu mērķi Ukrainā tiktu sasniegti caur sarunām".

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 2,0% līdz 33 286,25 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 2,6% līdz 4277,88 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 3,6% līdz 13 255,55 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 3,3% līdz 7190,72 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 7,9% līdz 13 847,93 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 7,1% līdz 6387,83 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 10,8% līdz 110,40 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 11,8% līdz 112,92 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0899 līdz 1,1067 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3104 līdz 1,3181 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 115,67 līdz 115,86 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 83,18 līdz 83,94 pensiem par eiro.