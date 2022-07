Akciju un naftas cenas pieaug

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien pieauga, bet ASV dolāra vērtība samazinājās pēc tam, kad ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) ievērojami paaugstināja bāzes procentlikmi, cīnoties pret inflācijas kāpumu.

ASV centrālās bankas Atvērtā tirgus komiteja trešdien jau otro sanāksmi pēc kārtas nolēma paaugstināt bāzes procentlikmi par trim ceturtdaļām procentpunkta. Pēc komitejas kārtējās divu dienu sēdes tika paziņots, ka bāzes procentlikmes mērķrādītājs tiek palielināts par 0,75 procentpunktiem - līdz 2,25-2,5%.

Analītiķi atzina, ka FRS soļi atbilda tirgus gaidām, un ņēma vērā FRS vadītāja Džeroma Pauela prognozes, ka bāzes procentlikmi būs nepieciešams palielināt arī turpmāk, bet mazākos apmēros jau šogad.

Volstrīta "paredz mazāk agresīvu monetāro politiku vismaz FRS procentlikmju ziņā, mums pārejot no trešā ceturkšņa uz ceturto ceturksni," sacīja "B Riley Wealth Management" galvenais tirgus stratēģis Ārts Hogans.

ASV dolāra vērtība pret eiro un citām valūtām samazinājās, kas bija pazīme, ka FRS nostāja tiek uzskatīta par mazāk agresīvu, nekā bija gaidāms.

"Microsoft" akcijas cena Volstrītā pieauga par 6,7%, bet "Google" māteskompānijas "Alphabet" akcijas cena kāpa par 7,7%, lai gan to peļņa bija samazinājusies.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 1,4% līdz 32 197,59 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 2,6% līdz 4023,61 punktam, un indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 4,1% līdz 12 032,42 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,6% līdz 7348,23 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,5% līdz 13 166,38 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,8% līdz 6257,94 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 2,4% līdz 97,26 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,1% līdz 106,62 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0117 līdz 1,0201 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2028 līdz 1,2151 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 136,91 līdz 136,51 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 84,11 līdz 83,85 pensiem par eiro.