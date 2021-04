'Amazon' atbalsta Baidena plānu paaugstināt uzņēmumu ienākuma nodokli

Pasaulē lielākais interneta mazumtirdzniecības uzņēmums "Amazon", kas ir ilgstoši kritizēts par izvairīšanos no nodokļiem, atbalsta ASV prezidenta Džo Baidena infrastruktūras attīstības plānu un ieceri to finansēt, paaugstinot uzņēmumu ienākuma nodokli, otrdien paziņoja "Amazon" vadītājs Džefs Bezoss.

Baidens pagājušo trešdien paziņoja par infrastruktūras attīstības plānu 2,3 triljonu ASV dolāru apmērā. Viņš iecerējis daļēji finansēt šo plānu, paceļot uzņēmumu ienākuma nodokli no 21% līdz 28% un paaugstinot nodokļus turīgajiem amerikāņiem.

"Mēs atbalstām Baidena administrācijas fokusēšanos uz pārdrošu investīciju veikšanu amerikāņu infrastruktūrā," Bezoss paziņoja savas kompānijas blogā.

"Mēs apzināmies, ka šīs investīcijas prasīs piekāpšanos no visām pusēm - gan attiecībā uz to, ko tās ietver, gan attiecībā uz to, kā tās tiks apmaksātas (mēs atbalstām uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes celšanu)," teikts Bezosa paziņojumā.

ASV finanšu ministre Dženeta Jelena šonedēļ aicināja noteikt globālu minimālo ienākuma nodokļa likmi uzņēmumiem, kuri darbojas starptautiskā mērogā. Ir gaidāms, ka šo jautājumu trešdien videokonferencē apspriedīs G20 valstu finanšu ministri.

Tādas ASV tehnoloģiju kompānijas kā "Amazon" un "Google" gadiem ir kritizētas par to biznesa modeli, kas tām ļauj maksāt mazākus nodokļus dažādu valstu tirgos.

Baidens savā runā par infrastruktūras attīstības plānu sacīja, ka tādas lielas ASV kompānijas kā "Amazon" izmanto likumu nepilnības, lai nemaksātu "ne penija" kā federālo ienākuma nodokli, un "tas ir nepareizi".

Baidens arī pateica, ka pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa palielināšanas līdz 28% tas tomēr būs zemāks, nekā tas bija gandrīz 70 gadus laikā starp Otro pasaules karu un 2017. gadu.

ASV Tirdzniecības palāta ir atbalstījusi infrastruktūras attīstības plānu, bet raksturojusi Baidena ierosinājumu par tā finansēšanu kā "bīstami nesaprātīgu".