Amerika izvēlējās mūs – latvieši ar dizaina tapetēm izvēršas ASV tirgū

Vai jūsu tapetes tiek ražotas Latvijā?

LM: Jā, mēs uz vietas darām pilnīgi visu: dizainējam, apdrukājam, pakojam, nosūtām. Vienīgi materiālu importējam no Eiropas.

JČ: Tas ir speciāls tapešu materiāls, lielos ruļļos, neapdrukāts. Mēs to apdrukājam līdzīgi kā apdrukā audumu, un arī sagriežam pēc tapešu izmēra. Ražojam divu materiālu tapetes. Amerikā tagad modē pašlīmējošās tapetes, kam vienu pusi var noplēst kā uzlīmei. Pati tapete līdzinās tekstilam, bet nav vajadzīga tapešu līme un to pats var viegli pielīmēt. Varu piebilst, ka beidzot esam saņēmuši nepieciešamo ugunsdrošības sertifikātu ASV tirgum, un, pateicoties tam, šīs pašlīmējošās tapetes var labi izmantot arī lielākiem projektiem komerciālās telpās. Mūsu otrs materiāls ir vairāk tradicionāls, un jāsaka, ka dizaineri un arhitekti vairāk izvēles tieši šo, tradicionālo materiālu. Tomēr arī šīs klasiskās tapetes veidotas no īpašas šķiedras plīša materiāla. Atšķirībā no parastajām papīra tapetēm, pēc uzlīmēšanas izžūstot, tās nesaraujas un nemaina savu formu. Plīša šķiedras tapetes var arī viegli noplēst no sienas vienā gabalā, līdz ar to siena pēc tam nav īpaši jāapstrādā. Varu teikt, ka cenšamies būt tik inovatīvi, cik vien tas tapešu biznesā iespējams.

Vai jūsu tapetes var iegādāties tikai tiešsaistē?

LM: Jā, šobrīd pārdodam tikai ar mūsu mājas lapas palīdzību un "Etsy" interneta veikalā, kurā mēs iesākām savu produktu pārdošanu. Pašreiz gan jāsaka, ka vairāk pārdodam mājas lapā nekā "Etsy" platformā. Pagājušā gada nogalē uzsākām sadarbību ar ASV bērnistabu interneta veikalu " Project Nursery".

Kas jūs pamudināja tomēr doties pie klientiem uz izstādi Ņujorkā?

JČ: Šobrīd preces vislabāk un visvieglāk pārdot ir internetā, it īpaši jauniešiem. Internetā mēs neizvēlamies, no kurienes nāk mūsu pircējs, bet ir iznācis tā, ka Amerika izvēlējās mūs. Tagad 90% mūsu tirgus ir ASV, līdz ar to orientējamies uz šo tirgu. Pirms braukšanas uz Ameriku mēs izpētījām, ka visvairāk mūsu tapetes tiek iegādātas Kalifornijas un Teksasas štatos. Tomēr arī šeit, Ņujorkā, atradām kādu nelielu restorāniņu, kur bija izlīmētas mūsu tapetes.

LM: Esam pirmo reizi šajā izstādē un pirmo reizi Amerikā, un ir ļoti aizraujoši satikt savus potenciālos klientus. Arī viņi šeit var reāli redzēt, pataustīt un novērtēt mūsu tapetes.

Kas klientiem īpaši patīk, izvēloties jūsu tapetes?

LM: Viņi ir pārsteigti, ka visus dizaina veidus piedāvājam divos materiālos, varam pielāgot krāsas, izmērus. Visiem patīk, ka tapetes ir viegli noņemamas, kad tās gribas nomainīt.

JČ: Klientus iespaido plašās dizaina iespējas. Mēs ražojam tapetes individuāliem pasūtījumiem, tāpēc varam pielāgoties un izpatikt dažādām gaumēm. Amerikā klientu gaume atkarīga no štata, dažreiz pat gadalaika. Pasūtījumus sagatavojam piecu dienu laikā, un divu dienu laikā jau varam nogādāt līdz ASV. Reizēm nākas iespringt, strādājam līdz vēliem vakariem, bet tas ir tā vērts.

Ja strādājat individuāliem pasūtījumiem, vai varat konkurēt ar plaša patēriņa produktiem cenu ziņā?

JČ: Runājot par plaša patēriņa produktiem, varbūt tie ir divi dažādi tirgi, un mēs pat nekonkurējam, bet strādājam ar saviem klientiem.

LM: Lielākoties cilvēki ir gatavi maksāt vairāk, it īpaši, ņemot vērā to, ka tapetēm nav klāt vinila piejaukumi. Tas ļoti svarīgi bērnistabām, kur cilvēki grib tīru, drošu vidi. Izstādē jūtam ieinteresētību arī no dizaineru un vairumtirgotāju vidus.

JČ: Esam pat priecīgi pārsteigti, cik liela šeit ir interese par mūsu tapetēm! Mums ir izstrādāti sadarbības modeļi ar dizaineriem un lieltirgotājiem, tāpēc esmu pārliecināts, ka pēc šīs izstādes mums būs jauni partneri un klienti.

Līva un Jānis dodas uz "NY Now" balvas pasniegšanas ceremoniju, bet es turpinu sarunu ar luksus stikla izstrādājumu uzņēmuma "an&angel" pārstāvi Lindu Zeļikovsku.

Jūsu uzņēmums "an&angel" ražo īpaša dizaina stikla izstrādājumus, kuru autors ir stikla mākslinieks Artis Nīmanis.

Artis Nīmanis ir Latvijā ļoti labi pazīstams stikla mākslinieks, kas ar stikla dizainu nodarbojas jau vairāk kā piecpadsmit gadus, un viņš ir mūsu produktu autors.

"an&angel" izstādē "NY Now" ir piedalījies jau vairākkārtīgi. Kādi ir iespaidi par šo izstādi?

Izstādē piedalāmies jau ceturto reizi, un īstos rezultātus parasti saprotam tikai pēc izstādes beigām. Tomēr jau tagad redzu, ka cilvēkiem ir interese, rodas jauni kontakti, ir veikali, kas jau ir iepirkuši un vēl grib iepirkt mūsu produktus gan Ņujorkā, gan citur Amerikā. Izstāde ir veiksmīga un noderīga.

Mūsu klienti Amerikā ir nelieli dizaina veikali, kas pārdod īpašus mākslas un dizaina priekšmetus no Eiropas un arī no ASV. Visi šie kontakti ir radušies iepriekšējo izstāžu rezultātā.

Tāpat ir arī Eiropā, kur mūsu produktus pārdod mākslas galerijās un dizaina priekšmetu veikalos. Eiropā ir arī laba sadarbība ar arhitektiem un interjera dizaineriem, kuri iepērk mūsu stikla traukus, un arī Amerikā mēs tiecamies uz tādu pašu klientu loku.

Kas ir tas īpašais, kas klientiem visvairāk patīk jūsu produktos?

Klientiem visvairāk patīk trauku unikālais dizains un spīdums, un individuāls roku darbs. Viņiem daudz nozīmē arī tas, ka mūsu tehnoloģija trauku veidošanā un apstrādē Eiropā ir ieguvusi vairākas dizaina balvas, un šādu tehnoloģiju nekur citur pasaulē nepielieto.

Mūsu trauki ir ar muti izpūsts stikls, kas tiek veidots vairākās kārtās – vispirms caurspīdīgā kārta, pēc tam ar krāsu pigmentu sajauktais stikls, pēc trauka izveidošanas un noslīpēšanas tiek uzlikts unikāls dekoratīvs metāla pārklājums. Trauks tiek ielikts vakuuma kamerā ar brīvi esošām metāla daļiņām, un ar plazmas stariem šīs metāla daļiņas tiek piekausētas pie stikla. Līdz ar to tiek panākta īpašs mirdzums un pārklājuma izturība.

Šī ir tehnoloģija, ko Artis Nīmanis pats ir attīstījis piecu gadu eksperimentu rezultātā. Galu galā tiek panākts īpašs efekts, ka trauki ļoti "spēlējas" ar gaismu, un tieši tas visvairāk pievērš cilvēku uzmanību. Mūsu trauki ir ne tikai skaisti, bet arī funkcionāli. Šogad esam sākuši ražot arī sienas dekorus.

Atkarībā no izstādes rakstura, par mūsu traukiem interesējas gan veikalu īpašnieki, gan arī interjera dizaineri un arhitekti. Pateicoties tam, mūsu stikla traukus var atrast vairākās viesnīcās, piemēram, "Rosewood hotel" Honkongā, kur katrā istabiņā ir mūsu trauki.

Ko jūsu uzņēmums vēlētos sasniegt Amerikas tirgū?

Gribam iepazīstināt mūsu esošos un jaunos klientus ar mūsu jaunajiem darbiem, kā arī paplašināt ASV klientu loku. Interese ir, un potenciāls tālāk attīstīt mūsu trauku un dekoru tirgu Amerikā ir ļoti liels. Būtu vērtīgi šeit piedalīties augsta līmeņa interjera dizaina un luksus preču izstādēs, kuras vairāk ieinteresē dizainerus un arhitektus.

Jūsu stikla izstrādājumi noteikti ietilpst luksus preču grupā. Kur ir jūsu lielākie tirgi?

Pēdējos gados – Āzijā. Ķīnā ir liela atsaucība, nesen bijām izstādē Parīzē un piedzīvojām tiešām lielu interesi arī no citiem Āzijas tirgiem. Mums ir laba sadarbība ar kompāniju "T living", kas iepērk mūsu produktus, un izplata tos savos interjera dizaina veikalos, un ir plāns šo pārdošanu paplašināt.

Vai jūsu stikla produktus labi pazīst arī Latvijā?

Mūsu produktus Latvijā galvenokārt iegādājas kā dāvanas īpašiem gadījumiem – kāzām, lielām jubilejām. Kaut gan daudzi jau mūs pazīst, tomēr vēl ir kurp tiekties un iepazīstināt publiku ar mūsu traukiem.