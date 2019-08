ASV varētu vēlreiz pagarināt 'Huawei' piešķirto pagaidu licenci

ASV Tirdzniecības departaments par 90 dienām varētu vēlreiz pagarināt Ķīnas kompānijai "Huawei" sniegto atļauju iepirkt aprīkojumu no ASV uzņēmumiem, lai varētu apkalpot jau esošos klientus. Tā, atsaucoties uz informētiem avotiem, sestdien raksta ziņu aģentūra "Reuters".

Avoti vēsta, ka ASV plāno pagarināt "Huawei" piešķirto "pagaidu vispārējo licenci", kas ASV un Ķīnas tirgus pārrunu laikā bija galvenais amerikāņu trumpis, jo situācija palikusi nestabila.

Paredzams, ka šajā nedēļas nogalē ASV prezidents Donalds Tramps un Ķīnas prezidents Sji Dziņpins pa telefonu apspriedīs šo situāciju, ziņoja viens no avotiem.

Jau ziņots, ka iepriekš ASV valdība ir apsūdzējusi "Huawei" par palīdzību Ķīnas valdībai izspiegot citas valstis, izmantojot telekomunikāciju tīklu.

Tramps ir parakstījis rīkojumu, kas dod Tirdzniecības ministrijai pilnvaras apturēt ASV kompāniju sadarbību ar noteiktiem piegādātājiem no ārvalstīm. Tiek uzskatīts, ka šādi ierobežojumi ir daļa no plašākiem centieniem norobežot "Huawei" no ASV tirgus. Tāpat ASV armijas vajadzībām ir aizliegts izmantot "Huawei" telefonus.