Aviācijas nozare norāda uz augošajiem riskiem sadarbībā ar Krieviju

Aviosabiedrības, lidmašīnu iznomātāji un ražotāji saskaras ar pieaugošiem riskiem saistībā ar lidojumiem uz Krieviju, raksta "Reuters".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aļaskas Ankoridžas lidosta, bija populārs degvielas uzpildes centrs tālsatiksmes lidojumiem Aukstā kara laikā, kad Rietumu aviokompānijas nevarēja piekļūt Krievijas gaisa telpai, paziņoja, ka pārvadātāji ir sākuši pieprasīt informāciju par tās kapacitāti gadījumā, ja lidojumus pār Krieviju ietekmēs Ukrainas krīze.

"Japan Airlines" ceturtdien atcēla lidojumu uz Maskavu, atsaucoties uz potenciālajiem drošības riskiem, savukārt Lielbritānija slēgusi savu gaisa telpu Krievijas aviokompānijām, tostarp, "Aeroflot".

Ceturtdien, sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, Ukrainas, Moldovas, daļas Baltkrievijas un Krievijas dienvidu puses gaisa telpas tika slēgtas, tādējādi būtiski samazinot telpu lidojumiem.

Apvienotie Arābu Emirāti sacījuši, ka veikuši izmaiņas lidojumos uz Stokholmu, Maskavu, Sanktpēterburgu, bet dažus ASV lidojumus gaisa telpas slēgšana ietekmēja, pagarinot lidojumu ilgumus.

Aviācijas nozares kooperatīvs "OPRSGROUP", kas apmainās ar informāciju par lidojumu riskiem, ziņojis, ka ikvienai lidmašīnai, kas ceļo caur Krievijas gaisa telpu, jābūt izstrādātiem ārkārtas plāniem slēgtas gaisa telpas vai sankciju dēļ.

"Maz ticams, ka Krievija ieviesīs savas sankcijas un gaisa telpas aizliegumus, jo tā nevēlētos, lai "Aeroflot" saņemtu pretī aizliegumus," norāda"OPRSGROUP" pārstāvji. "Tomēr viņi var reaģēt uz citu valstu sankcijā," pieļauj viņi.

Krievijas aviācijas institūcija paziņojusi, ka patur tiesības atbildēt uz Lielbritānijas lidojumu aizliegumu ar līdzīgiem pasākumiem, raksta "TASS".

Lidojumu sekošanas vietnē "FlightRadar24" var vērot, ka "British Airways" un "Virgin Atlantic" lidojumi no Indijas un Pakistānas uz Londonu, kas parasti notika virs Krievijas, izvairījās no Krievijas gaisa telpas, apbraucot to pa dienvidu pusi.

"Jefferies" analītiķi norādījuši, ka konflikts varētu ilgākā termiņā ietekmēt Eiropas aviokompāniju darbību, un atsaucās uz iepriekšējo pieredzi, kad ceļojumu skaits no ES uz Ukrainu un Krieviju divu gadu laikā pēc Krimas aneksijas 2014. gadā saruka par 27%.

Aviācijas kompāniju pārstāvji ar bažām gaida arī iespējamo sankciju ietekmi uz darījumiem ar Krievijas uzņēmumiem, jo sankcijas var traucēt maksājumus līzinga kompānijām un ietekmēt lidmašīnu detaļu piegādi.

Saskaņā ar analītikas uzņēmuma "Cirium" datiem, Krievijas uzņēmumiem patlaban pieder 980 pasažieru lidmašīnas, no kurām 777 ir nomātas. No tām divas trešdaļas jeb 515 lidmašīnas, kuru tirgus vērtība ir aptuveni 10 miljardi ASV dolāru, tiek nomātas no ārvalstu kompānijām.