Baltijas reģionā ir zināšanas, talants un spēks – vai varam kļūt par nākošo Silīcija ieleju?

Pols Seitzs, (Paul Seitz), ASV jaunuzņēmuma "Skaal development" dibinātājs un izpilddirektors jau vairāk nekā gadu dzīvo Latvijā, attīsta sava uzņēmuma radošo komandu un kopā ar partneriem vada biznesu ASV. Līva Ella Indzere, "Skaal Development" personāla atlases menedžere, bijusi uzņēmuma komandā kopš biroja dibināšanas Latvijā. Ar Polu un Ellu tiekos vienā no karstajām jūlija dienām Jūrmalā. Prieks par to, ka beidzot varam sarunāties bez datora starpniecības un saulainā vasaras diena mūs noskaņo optimistiski ne tikai par jaunuzņēmuma "Skaal Development", bet arī par visa Baltijas reģiona ekonomisko attīstību.

Pol, ir mazliet neparasti sastapt amerikāņu uzņēmēju, kas dzīvo un strādā Latvijā, vadot savu ASV uzņēmumu. Kāda ir tava iepriekšējā darba pieredze?

P.S. Esmu dzimis un uzaudzis Sietlā, bet mācījos Kalifornijas štata universitātē (California State University Maritime Academy), kur ieguvu bakalaura grādu biznesa administrācijā. Tas notika tieši pirms lielā "dot-com" burbuļa, un jebkurš universitātes beidzējs tika burtiski "iesūkts" IT industrijā, ieskaitot arī mani. Sāku strādāt projektu menedžmenta jomā, un esmu turpinājis to darīt visu savu darba karjeras laiku. Kādu laiku dzīvoju nosacīti "klejotāja" dzīves veidu, jo pēc "burbuļa" plīšanas (2002. gadā), Kalifornijā vairs nebija daudz iespēju. Nonācu Honkongā, kur sadarbojos ar japāņu loģistikas kompāniju, attīstot milzīgu programmatūras projektu, kas bija globāla operācija un ietvēra gandrīz jebkuru pasaules valsti. Tā bija fantastiska pieredze!

Kad šis projekts beidzās, sāku strādāt reklāmas jomā, nodarbojoties ar mājas lapu dizaina projektiem, jo tieši tajā laikā kompānijas sāka attīstīt savas mājaslapas. Parasti fokusējos uz lielu kompāniju mājaslapām ar sarežģītu struktūru. Tolaik sadarbojos ar tādām kompānijām kā "Home Depot", "Smirnoff", "Coca Cola" – tie ir lieli klienti, kas pieprasīja visaugstākās kvalitātes produktu. Strādāju kopā ar daudziem projektu menedžeriem, parasti darba grafiks bija saspringts, termiņi īsi. Šis laiks man iemācīja, kā vislabāk izprast klienta vēlmes un arī kā sadarboties ar citiem cilvēkiem, strādājot pie viena projekta. Bet galvenais, manuprāt, lai darbs ir aizraujošs un sagādā prieku.

Varu teikt, ka manī nav neviena "radoša kaula", bet es strādāju ar radošiem cilvēkiem, un vēl joprojām esmu sajūsmināts un pārsteigts par viņu idejām.

Kurš "kauls" tev ļauj labi sastrādāties ar radošiem cilvēkiem, jo reizēm tas var būt sarežģīti gan dažādo temperamentu, gan ideju un viedokļu dēļ?

P.S. Domāju, ka tas ir tieši sajūsminātais pārsteiguma moments, kas mani iedvesmo. Nekad neesmu strādājis ar radošo komandu, kura mani labā nozīmē nebūtu satricinājusi, pārsteigusi un iedvesmojusi. Mana loma un uzdevums ir atbalstīt šos radošos cilvēkus, izveidot tādu darba vidi, kas ļauj viņiem vislabāk izpausties. Bieži vien projektu menedžeri uzstāda prasības, bet, tam kontrastā, es saku: "Neraizējies par to vai šo, es par to parūpēšos. Tu dari savu radošo daļu, es izdarīšu pārējo." Māksliniekiem tas patīk, un darba rezultāti ir lieliski.

Kā tu nonāci pie domas izveidot pats savu uzņēmumu?

P.S. Manas ģimenes saknes ir Norvēģijā, un 2019. gadā es devos atvaļinājumā, lai apceļotu Skandināviju un Eiropas ziemeļu daļu. Draugi ierosināja pēc Zviedrijas doties uz Igauniju, un tā mēs aizbraucām uz Tallinu. Mani iespaidoja arī fakts, ka "Skype" tika radīts Igaunijā. Satiku tur jaunus, gudrus, izcilus cilvēkus, kas strādāja par viesmīļiem, apkalpotājiem, veikalu pārdevējiem. Daudzi no viņiem bija dizaineri vai mājaslapu veidotāji. Es sāku vairāk sarunāties ar šiem jaunajiem cilvēkiem, un mūsu sarunās jutu īpašu sapratni un sinerģiju. Tallinā satiku arī Ellu no Latvijas, kas man varēja vairāk pastāstīt ne tikai par Igauniju, bet par visu Baltijas reģionu. Jutos tik iedvesmots, ka, atgriežoties no Tallinas, tūlīt jau 2019. gada jūlijā ASV reģistrēju uzņēmumu "Skaal Development". Ir tāds izteiciens: "Ja tu gribi iet ātri, ej viens, bet, ja tu gribi iet tālu – ej kopā ar citiem." Sāku sarunas ar saviem kolēģiem Amerikā – pieredzējušu dizaineri Dženiferu Ņujorkā un Maiklu – izcilu tehnoloģiju attīstības direktoru, ar kuru kopā strādājām lielā apavu ražošanas kompānijā Kalifornijā. Rudenī atbraucu uz Rīgu, lai saprastu un novērtētu Latvijas biznesa vidi un radošo cilvēku resursus. Uzņēmumā es nodrošinu administratīvos, organizatoriskos jautājumus, domāju par attīstību nākošajiem pieciem un vairāk gadiem. Maikls strādā pie tehnoloģiskajiem risinājumiem un Dženifera piedalās ar savu dizaineres talantu. Ella ir mūsu vietējais eksperts, kas pazīst šo vidi, zina, kā atrast talantīgus cilvēkus. Viņa palīdz attīstīt uzņēmuma "Skaal Development" komandu Latvijā.

Kad nolēmi dibināt savu uzņēmumu, vai jau uzreiz zināji, ka vēlies to attīstīt vienlaikus divās valstīs – ASV un Latvijā?

Šī ideja attīstījās pamazām. Latvijā ir brīnišķīgs talantu lauks, kas vēl līdz šim netiek pilnībā izmantots. Attīstīt uzņēmumu Latvijā ir vērtīgi darbiniekiem, kā arī klientiem. Savukārt ASV Maikls, Dženifera un es attīstām pārdošanas nodaļu, jo sarunās ar klientiem ir vajadzīga personiska pieeja.

Ella, tātad nejauša tikšanās ar Polu Tallinā noveda pie tā, ka Rīgā tika nodibināta "Skaal Development" nodaļa, un tu pašreiz strādā ASV un Latvijas uzņēmumā. Kāda ir tava darba pieredze?

E.J. Mani interesē gan bizness, gan arī darbs ar cilvēkiem. Pēc skolas sāku strādāt kompānijā "Zara" un paralēli mācījos Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). Pa starpu vienu gadu pavadīju Dānijā, palīdzēju draudzenei attīstīt viņas biznesu, tomēr man pietrūka māju sajūtas. Atgriezos, aizbraucu atvaļinājumā uz Igauniju, un Tallinas vecpilsētā nejauši satiku Polu. Mēs sākām sarunāties par to, ka Latvijā ir tiešām labi dizaineri, mākslinieki un arī IT speciālisti. Galu galā viņam radās ideja atbraukt uz Rīgu un izprast radošo darba vidi Latvijā. Lai attīstītu uzņēmumu Latvijā, Pols lūdza mani palīdzēt atrast vajadzīgos darbiniekus un būt par "ekspertu" vietējos jautājumos. Man nebija nekādas pieredzes rekrutēšanas jomā, bet varu teikt, ka Pols ir mans mentors, viņš man ir iemācījis ļoti daudz, un strādāt "Skaal Development" ir lieliska pieredze.

Foto: Publicitātes foto

Kādi ir kritēriji, pēc kuriem vērtējat kandidātus, meklējot savam uzņēmumam jaunus darbiniekus?

P.S. Svarīgi, ka cilvēki, kaut arī ļoti talantīgi, tomēr ir piezemēti un saprātīgi. Izpratne, empātija – tās ir īpašības, kuras ir svarīgas arī no klientu perspektīvas. Mēs meklējam cilvēkus, kuri spēj atbalstīt viens otru, kompāniju un klientus, un varu teikt, ka tā ir "Skaal" korporatīvā kultūra.