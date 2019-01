Biržu indeksi pieaug, investoriem gaidot ASV-Ķīnas tirdzniecības sarunas

ASV un Eiropas biržu indeksi piektdien, 25. janvārī, pieauga, noslēdzot svārstīgu nedēļu uz pozitīvas nots, jo investori gaidīja nākamnedēļ paredzētās ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunas un pozitīvi reaģēja uz ziņām par uzņēmumu solīdu peļņu.

ASV prezidents Donalds Tramps 25. janvārī paziņoja, ka ir panākta vienošanās par apturētā federālās valdības darba atjaunošanu, bet šis paziņojums maz ietekmēja tirgus.

LBBW analītiķis Karls Heilings atzina, ka Volstrīta piektdien bijusi uzņēmīgāka pret pozitīvām ziņām.

Viņš arī atzīmēja, ka vēlā pēcpusdienā tirgi lielākoties jau gaidīja Trampa piekāpšanos konfliktā ar demokrātu kongresmeņiem, kura dēļ valdības darbs bija daļēji apturēts rekordilgu laiku – 35 dienas.

"Kad mēs saņēmām apstiprinājumu, tas nenodrošināja nekādu atbalstu tirgiem," teica Heilings.

"Intel" akcijas cena kritās par 5,5%, ko izraisīja vilšanās par uzņēmuma peļņas rādītājiem, bet investori to lielākoties neievēroja, priecājoties par citu uzņēmumu labiem ceturkšņa rezultātiem.

Labais noskaņojums sasniedza tehnoloģiju sektoru, kur "Apple", "Amazon", "Google" māteskompānijas "Alphabet" un "Facebook" akcijas solīdi pieauga.

Naftas cenas palielinājās, nestabilitātei Venecuēlā uzkurinot bažas par piegādēm no šīs valsts.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas kurss pret dolāru kāpa, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien pieauga par 0,56 dolāriem līdz 53,69 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,55 dolāriem līdz 61,64 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien pieauga par 0,8% līdz 24 737,20 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,9% līdz 2664,76 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,3% līdz 7164,86 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien pieauga par 0,1% līdz 6809,22 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,4% līdz 11 281,79 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,1% līdz 4925,82 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien pieauga no 1,1304 līdz 1,1413 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3066 līdz 1,3200 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 109,64 līdz 109,48 jenām par dolāru.