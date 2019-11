Bīstamas baktērijas dēļ Igaunijā aptur ražošanu zivju pārstrādes uzņēmumā

Igaunijas Veterinārais un pārtikas dienests pirmdien, 25. novembrī, nolēmis slēgt zivju pārstrādes un fasēšanas uzņēmuma "M.V.Wool" ražotnes Harku un Vihterpalu.

Dienests paziņoja, ka kompānijas nepietiekami rīkojusies, lai ražotnēs likvidētu listeriozi izraisošo baktērijas paveidu ST1247, kas izraisījis listeriozes uzliesmojumus. Igaunijas Veterinārā un pārtikas dienesta ģenerāldirektora vietnieks Olevs Kalda noradīja, ka lēmums par ražotņu slēgšanu pieņemts pēc rūpīgas analīzes.

"Kompānijas līdzšinējā rīcība nav garantējusi risku mazināšanu, tādēļ pārtikas aprites apturēšana kompānijā ir pasākums, lai nodrošinātu, ka ar patogēnu saindēta pārtika nenonāk pie patērētājiem," paziņojumā medijiem lēmumu pamatoja Kalda.

Līdz šim kompānijai bija noteiktas prasības par pilnīgu listeriozi izraisošo baktēriju likvidāciju produkcijā. Tomēr dienests no jauna atklājis tādu baktēriju klātbūtni ražotnēs, kas nozīmē, ka kompānijas veiktie dezinfekcijas darbi nav bijuši pietiekami.

"M.V.Wool" ražošanu varēs atsākt, kad tiks pierādīts, ka tās darbība atbilst prasībām un ir likvidēts konkrētais apdraudējums.

Savukārt "M.V.Wool" pirmdien paziņoja, ka pildīs Veterinārā un un pārtikas dienesta lēmumu, lai gan uzskata to par nepamatotu un nesamērīgu. "M.V. Wool" norādīja, ka Igaunijā šogad nav konstatēti listērijas paveida ST1247 izraisīti saslimšanas gadījumi, kas būtu saistīti ar "M.V.Wool".

Uzņēmums arī pavēstīja, ka abu ražotņu darbiniekiem būs piespiedu kārtā jādodas atvaļinājumā, sākot no otrdienas.

Listērijas baktērijas paveids ST1247 izraisījis listeriozes uzliesmojumus Igaunijā un citviet Eiropā.

Skandāls sākās, kad pavasarī Dānijas veterinārais dienests vainoja "M.V.Wool" produktus kā cēloni listeriozes uzliesmojumam, kas sācies pirms trim gadiem. Septembra beigās Igaunijas mediji vēstīja, ka pērn ar listeriozi valstī saslimuši 28 cilvēki, no kuriem septiņi miruši. Sešos no saslimušajiem un divos no mirušajiem atklāts listērijas paveids ST1247.

Igaunijas Veterinārā un pārtikas dienesta pasūtītās ģenētiskās analīzes apliecinājušas, ka agresīvās listērijas izplatījušās no Igaunijā lielākā zivju pārstrādes uzņēmuma "M.V.Wool" ražotnes. Konkrētā celma baktērijas atklātas gan ražotnes telpās, gan inficētajās personās.

Listeriozi var iegūt, ēdot saindētu pārtiku. Baktērijas var atrasties nepietiekami apstrādātā gaļā, nepasterizētā pienā un no tā gatavotā sierā, svaigos augļos un dārzeņos, kā arī zivīs. Grūtniecēm un to augļiem, kā arī jaundzimušajiem un bērniem ar novājinātu imūnsistēmu pastāv paaugstināts inficēšanās risks.

Konkrētie nāves gadījumi tiek saistīti ar listeriozi, kas iegūta no saindēta auksti kūpināta un mazsālīta svaiga laša un foreles vai dārgākiem produktiem no preču klāsta.