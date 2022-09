Dānijas varasiestādes gāzesvados 'Nord Stream' un 'Nord Stream 2' konstatējušas trīs noplūdes

Dānijas varasiestādes kopumā konstatējušas trīs noplūdes gāzesvados "Nord Stream" un "Nord Stream 2", kas no Krievijas stiepjas līdz Vācijai.

Divas no noplūdēm atrodas "Nord Stream" gāzesvadā uz ziemeļaustrumiem no Bornholmas salas Baltijas jūrā, bet vēl viena konstatēta "Nord Stream 2" uz dienvidaustrumiem no šīs salas.

"Nord Stream" noplūdes atrodas Dānijas un Zviedrijas teritoriālajos ūdeņos, bet "Nord Stream 2" noplūde atrodas Dānijas teritoriālajos ūdeņos.

Neviens no šiem gāzesvadiem šobrīd nedarbojas, tāpēc šie incidenti neitekmē gāzes piegādes Eiropai.

Šo incidentu iemesli nav noskaidroti, bet novērojamas sabotāžas pazīmes, ziņu aģentūrai DPA otrdien pavēstīja informācijas avoti Vācijas drošības dienestos. Šādu iejaukšanos varētu īstenot vien valsts līmeņa spēlētājs, ņemot vērā tās tehnisko sarežģītību, skaidro informācijas avots.

Arī Kremlis reaģējis uz šīm ziņām par noplūdēm, norādot, ka sabotāžas iespējamība nav izslēdzama.

"Acīmredzams, ka notikusi cauruļvadu bojāšana. Neviens iespējamais iemesls šobrīd netiek noraidīts, kamēr tiek gaidīti izmeklēšanas rezultāti," sacīja Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.

Tikmēr Eiropas Komisijas preses pārstāvis uzsvēra, ka šobrīd ir priekšlaicīgi spekulēt par šo noplūžu iemesliem.