Eiropas akciju cenas kāpj pēc Džonsona vēlēšanu triumfa un ASV-Ķīnas tirdzniecības vienošanās

Akciju cenas Londonas biržā un britu mārciņas vērtība piektdien pieauga pēc Lielbritānijas premjerministra Borisa Džonsona Konservatīvās partijas triumfa parlamenta vēlēšanās, kas analītiķu vērtējumā radīs skaidrību par breksitu un nodrošinās spēcīgāku ekonomikas izaugsmi.

Kāpums bija arī citos Eiropas akciju tirgos, ko atbalstīja apstiprinājums, ka ir panākta daļēja tirdzniecības vienošanās starp ASV un Ķīnu.

Volstrītā akciju cenas gan pieauga maz vai tikpat kā nemainījās dienu pēc Pekinas un Vašingtonas paziņojumiem par šo vienošanos.

"Te ir diezgan labs piemērs 'baumu pirkšanai un ziņu pārdošanai'," sacīja "National Holdings" analītiķis Ārts Hogans, norādot, k akciju cenas vairāk pieauga notikuma gaidās, nevis pēc paša notikuma.

"Tomēr tās noteikti ir lieliskas ziņas par breksitu un ASV-Ķīnas tirdzniecības karu."

ASV prezidents Donalds Tramps ir atteicies no svētdien plānotās jaunu muitas tarifu ieviešanas Ķīnas precēm 160 miljardu ASV dolāru vērtībā un piekritis samazināt dažus no jau esošajiem tarifiem Ķīnas precēm.

Ķīna savukārt apņēmās pirkt ASV rūpniecības produkciju, enerģētikas preces un lauksaimniecības ražojumus. Vienošanās teksta parakstīšana ir gaidāma janvāra sākumā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien pieauga par mazāk nekā 0,1% līdz 28 135,38 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par mazāk nekā 0,1% līdz 3168,80 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,2% līdz 8734,88 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien pieauga par 1,1% līdz 7353,44 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,5% līdz 13 282,72 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 pieauga par 0,6% līdz 5919,02 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien pieauga par 1,5% līdz 60,07 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,6% līdz 65,22 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien pieauga no 1,1130 līdz 1,1117 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3161 līdz 1,3336 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 109,31 līdz 109,35 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka no 84,57 līdz 83,37 pensiem par eiro.