Eiropas akciju cenas pieaug, investoriem izvērtējot koronavīrusa sekas

Akciju cenas Eiropā pirmdien pieauga, kamēr investori izvērtēja jaunā koronavīrusa "Covid-19" sekas ekonomikā.

ASV finanšu tirgi pirmdien bija slēgti, jo ASV bija brīvdiena - Prezidentu diena.

Japānas iekšzemes kopprodukts (IKP) pērn ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pirms gada samazinājās par 6,3%, tādējādi reģistrēts straujāks kritums par prognozēto.

Singapūras valdība pirmdien samazināja valsts ekonomikas izaugsmes prognozi šim gadam, šādu lēmumu skaidrojot ar jaunā koronavīrusa izplatību, kas negatīvi ietekmēs tūrismu un tirdzniecību.

Eiropas lielākās ekonomikas Vācijas IKP 2019.gada pēdējā ceturksnī saglabājies nemainīgs.

Starptautiskais valūtas fonds (SVF) brīdināja, ka koronavīruss šogad var kaitēt pasaules ekonomikas aktivitātei.

"Eiropas Komisija pieņem, ka 2020.gadā būs 1,2% izaugsme eirozonā, bet tirgi izrādās mazāk optimistiski," sacīja LCG pētniecības vadītājs Džaspers Lolers.

Eirogrupas prezidents Mario Senteno pauda uzskatu, ka koronavīrusam būs tikai "pagaidu" ietekme uz eirozonu.

ASV biržu indeksi "Dow Jones Industrial Average", "Standard & Poor's 500" un "Nasdaq Composite" pirmdien nemainījās, jo ASV bija brīvdiena - Prezidentu diena.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,3% līdz 7433,25 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,3% līdz 13 783,89 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,3% līdz 6085,95 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien praktiski nemainījās un bija 52,07 ASV dolāri par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kritās par 0,1% līdz 57,18 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0831 līdz 1,0834 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,3047 līdz 1,3012 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 109,78 līdz 109,93 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kāpa no 83,01 līdz 83,26 pensiem par eiro.