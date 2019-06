Foto: Ieguldot 36 miljonus eiro paplašināšanā, atklāts Igaunijā lielākais tirdzniecības centrs

Ceturtdien, 13. jūnijā, durvis vēris "Linstow Center Management" (LCM) paplašinātais tirdzniecības centrs "Ülemiste" Tallinā, papildus tradicionālajiem pakalpojumiem atklājot kinoteātri, kā arī "O'Learys" izklaides centru, informē uzņēmums.

Viens no galvenajiem jaunumiem ir "Apollo" kinoteātra komplekss ar sešām auditorijām. "Esam gandarīti par devītā "Apollo" kinoteātra atvēršanu Igaunijā ar pavisam jaunu sēdvietu koncepciju, augstas kvalitātes restorānu, kā arī mūsu pirmo teātra auditoriju, "Apollo" teātris," stāsta uzņēmuma "Apollo Cinemas" vadītāja Baltijas valstīs Kadri Ārma (Kadri Ärm). "Igauņi ir ārkārtīgi ieinteresēti apmeklēt kino, un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc esam atvēruši jaunu kino. Kino apmeklētāju skaits ir pieaudzis no gada uz gadu."

Vēl viens jaunums centrā ir "O'Learys" izklaides centrs ar boulinga pakalpojumiem, batutu centrs bērniem "Trampolino", restorāns "Vapiano", zooveikals "Pet City" četrkājainiem mīluļiem ar vetārsta pakalpojumiem, dzīvnieku apkopšanu, kā arī mājdzīvnieku viesnīcu. Centrā ir arī daudz citu jaunumu. Paplašināta "Sportland" veikala tirdzniecības platība, tādējādi "Sportland" kļūstot par lielāko sporta preču veikalu Baltijas valstīs. "Rimi" no jauna atvēris savu jaunāko hipermārketa formātu. Centrā ir jauns sporta klubs, bet nākotnē paredzami jauni veikali.

Trešās "Ülemiste" centra paplašināšanas kārtas arhitekti bija no uzņēmuma "AMB International" no Norvēģijas, kā arī no "Novarc Group" no Igaunijas. Atbildīgie par interjera dizainu bija Prīts Pildme (Priit Põldme) un Rēta Sepa (Reet Sapp) no uzņēmuma "Joonprojekt". Paplašināšanas darbu rezultātā "Ülemiste" centrs ir palielinājies par 13 000 m2, nodrošinot plašas iepirkšanās un izklaides telpas – lielākoties izklaides, kā arī ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Izbūvēta arī pazemes autostāvvieta 235 automašīnām. Paplašināšanas darbu kopējās izmaksas bija 36 miljoni eiro, rezultātā kļūstot par Igaunijas lielāko iepirkšanās un izklaides centru 125 000 m2 platībā.

"Ar gandarījumu varam paziņot, ka viss notika atbilstoši plāniem," stāsta LCM valdes priekšsēdētājs Frode Gronvolds.

"Ülemiste" centrs atvērts 2004. gadā kā ģimenes centrs ar vairāk nekā 200 veikaliem un pakalpojumu sniedzējiem. Tā attīstītājs ir nekustamā īpašuma uzņēmums "Linstow" no Norvēģijas, kurš savukārt pieder uzņēmumam "AWilhemsen Group". "Linstow" meitas uzņēmums "Linstow Center Management" ir viens no vadošajiem nekustamā īpašuma attīstītājiem un pārvaldītājiem Baltijas valstīs.