Igaunija ekonomikas atbalstam tērēs divus miljardus eiro

Igaunija īstenos pasākumus divu miljardu eiro vērtībā, lai atbalstītu koronavīrusa krīzē cietušo valsts ekonomiku, ceturtdien, 19. martā, paziņoja premjerministrs Jiri Ratass.

Pasākumu nolūks ir mīkstināt krīzes sākuma posmu, kas ir vissarežģītākais, nodrošināt ekonomikas funkcionēšanu un atgriešanos pie izaugsmes, preses konferencē pēc valdības sēdes teica Ratass.

Pasākumu paketē paredzētas garantijas jau izsniegtajiem aizdevumiem viena miljarda eiro vērtībā un operacionālajiem aizdevumiem ar valsts kredītu un eksporta garantiju aģentūras "Kredex" starpniecību 500 miljonu eiro vērtībā.

Valdība vēl nolēmusi, ka slimības pabalsti no marta līdz maijam tiks maksāti arī par pirmo līdz trešo slimības dienu.

Uz laiku tiks pārtrauktas iemaksas pensiju otrajā līmenī.

Savukārt Bezdarba apdrošināšanas fonds no saviem līdzekļiem kompensēs 70% no bruto ieņēmumiem to uzņēmumu darbiniekiem, kuriem būs radušās būtiskas grūtības. Atlikušā daļa darbinieku algas būs jāmaksā pašiem uzņēmumiem. Šim nolūkam Bezdarba apdrošināšanas fonds plānojis tērēt 250 miljonus eiro.