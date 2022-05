Ir valstis, kuras uzreiz palīdzēja Ukrainai, un ir valstis, kas vairāk strādā ar vārdiem. Karš Ukrainā ir parādījis, kas ir kas dažādos līmeņos. To ļoti labi var redzēt politikā: kam vairāk rūp nauda, kam cilvēku dzīvības, sarunā ar portālu "Delfi Bizness" teic Ukrainas uzņēmējs un investors Andrejs Kolodjuks. Būdams Ukrainas Riska un privātā kapitāla asociācijas padomes priekšsēdētājs, viņš kara laikā sniedz palīdzību valsts jaunuzņēmumiem, kā arī ar partneriem nodibinājis "Free Ukraine Foundation", lai palīdzētu dzimtajai zemei vairākās frontēs.

Jā, atzīst Kolodjuks, kara laikā ir mainījies tas, ko viņš novērtē cilvēkos, uzņēmējos, politiķos. Karš Ukrainā ir parādījis, kas ir kas dažādos līmeņos. To ļoti labi var redzēt politikā: ir valstis, kuras uzreiz palīdzēja Ukrainai, – Baltijas valstis, Polija u. c., un ir valstis, kas joprojām atrodas Krievijas ietekmē, piemēram, Vācija, Francija u. c. "Šīm valstīm rūp nauda, bet ne tas, ka Ukrainā tiek nogalināti cilvēki. Un tagad tas ir kļuvis redzams visiem," norāda Kolodjuks. Tāpat ir uzņēmumi, kas ir pametuši Krieviju, saprotot, ka būs jācieš zaudējumi, un ir uzņēmumi, kas vienkārši tāpat kā iepriekš turpina sadarboties ar Krieviju.

Runājot par cilvēkiem, Kolodjuks spriež, ka joprojām ir tādi, kas cenšas izvairīties no realitātes un vēlas turpināt dzīvot tāpat kā iepriekš. Bet ir arī tādi, kas ļoti labi saprot, ka karš nav jautājums tikai par Ukrainu, bet arī par pasauli kopumā, kāda tā izskatīsies, pamatojoties uz vērtībām. Tāpēc ir cilvēki, kas palīdz Ukrainai un būtībā palīdz veidot jaunu pasauli. Nav jau runa par valstīm, bet gan par vērtībām. "Tagad vairs nevar būt neitrāls, ir jāpieņem lēmums. Un arī klusēšana ir lēmums," vērtē Kolodjuks.