Latvijas kafijas grauzdētava 'Kalve Coffee' atzīta par otro labāko Eiropā

Eiropas kafijas grauzdētāju sacensībās "Roast Master", kas norisinājās Itālijas pilsētā Milānā, Latvijas kafijas grauzdētava "Kalve Coffee" ieguvusi otro vietu 30 Eiropas kafijas grauzdētāju konkurencē, informēja uzņēmuma pārstāvji.

Konkursā uzvarēja Parīzes grauzdētava "Belleville Brulerie".

Citu dalībnieku starpā bija tādi uzņēmumi kā "Five Elephant" no Vācijas, "Young Cup Coffee" no Itālijas, "Belleville Brulerie" no Francijas, "Mok Specialty Coffee" no Beļģijas un citi ražotāji.

Kafijas grauzdētāji sacensībās tika vērtēti trijās disciplīnās.

Tostarp visiem dalībniekiem iepriekš tika nosūtīta vienāda kafija, lai to sagrauzdētu un iesniegtu tiesnešiem aklajā degustācijā. Otrajā posmā dalībniekiem bija jārada jauns espresso kafijas maisījums, kas būtu komerciāli pieejams un tirgum saistošs, taču arī ļoti gards un augstvērtīgs. Savukārt finālā dalībniekiem bija jārada tiesnešiem unikāla kafijas pieredze un jāpagatavo kafija kādā alternatīvā veidā.

"Kalve Coffee" produktus izstrādā un ražo nesen izbūvētajās telpās VEF teritorijā. Tāpat uzņēmums šovasar atvēra pirmo kafejnīcu Rīgā, Stabu iela 38.

Kompānija "Kalve Coffee" reģistrēta 2017.gada janvārī. Uzņēmuma īpašnieki ir Gatis Zēmanis (55%), Raimonds Zadvornovs (20%), Uldis Juška (17%) un Jānis Andersons (8%). Uzņēmums 2018. gadā strādāja ar 185 594 eiro apgrozījumu un guva 15 269 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija.