Latvijas uzņēmēji ASV: ar pikantās veļas zīmoliem mēģina iekarot tirgu

Laikā no 25. līdz 27. februārim Ņujorkā notika prestiža veļas un peldkostīmu izstāde-pārdošana "Curvexpo 2019". Tajā piedalījās divi Latvijas veļas ražotāju zīmoli "Lickstarter" un "Flashyouandme" ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu. Saruna ar uzņēmumu dibinātājām Liegu Zelgalvi ("Lickstarter") un Līvu Šteinu ("Flashyouandme") notika pa tālruni, un fonā dzirdama izstādes kņada un rosība. Pat atrodoties tālu no Ņujorkas, varēja sajust izstādes intensīvo enerģijas līmeni un pozitīvi uzlādēto noskaņu. Uzņēmumu dibinātājas Zelgalve un Šteina no Ņujorkas telefonintervijā Tairai Zoldnerei.

Kā jūs varat raksturot savu uzņēmumu un sava zīmola konceptu?

L.Z. "Lickstarter" produkts ir sieviešu apakšbiksītes, un mēs strādājam jau piecus gadus. Zīmola koncepts ir ražot jautru, mazliet provokatīvu, bet arī ērtu apakšveļu, kas nodrošina valkātājai maksimālu komfortu. Jāpiebilst, ka ražošanā izmantojam tikai dabiskus un videi draudzīgus materiālus.

L.Š. "Flashyouandme" ideja radās, iedvesmojoties no Japānas erotiskās sasiešanas kultūras Šibari. Šī veļa domāta sievietei, lai izceltu savu personību, lai ļautu pašai sevi labāk iepazīt un arī lai vairotu sievietes pašpārliecinātību. Lietojam dabiskus, augstas kvalitātes produktus bez dzīvnieku izejvielām.

Veļas tirgus piesātinājums ir ļoti liels. Ar ko jūsu produkts atšķiras un ir interesants pircējam?

L.Z. "Lickstarter" apakšbiksītes rada emocijas, tās redzot neviens nevar palikt vienaldzīgs. Arī šeit, izstādē, cilvēki tūlīt nāk klāt, interesējas, jo biksītes ar kaķīšu un citām uzdrukām ir oriģinālas un nekā līdzīga šeit nav.

L.Š. Mūsu veļu iespējams individuāli pielāgot sievietes ķermenim līdz pat divu izmēru lielumam. Jāņem vērā, ka sievietes ķermenis nepārtraukti mainās, pat dažu dienu ietvarā, un šī ir iespēja vienmēr valkāt ērtu veļu. Turklāt katram komplektam esam radījuši piecus līdz astoņus produktus, kas sievietei ļauj veļu dažādi komplektēt atkarībā no apstākļiem un noskaņojuma.

Zilgalve "Curvexpo 2019" izstādē Ņujorkā. Publicitātes foto.

Kas īpaši interesē Amerikas pircēju?

L.Š. Amerikas pircēju galvenokārt interesē dabīgi materiāli, komforts un apģērba pielāgojamība. Cilvēkiem svarīgi, lai veļa derētu, gan apmeklējot sporta zāli, gan citās nodarbēs, varbūt to pat var izmantot, lietojot kā apģērba aksesuāru, piemēram, mūsu jostas. Veļa kļūst par daļu no garderobes. Pircēji Amerikā ļoti atšķiras no pircējiem Eiropā.

Kādas šobrīd vērojamas tendences veļas ražošanā pasaulē?

L.Z. Galvenais virziens ir "iekļaujoša" vai "aptveroša" veļas ražošana. Ar to saprotam produktu, kas domāts dažādiem izmēriem, dažādām ādas krāsām, dažādiem augumiem. Es domāju, ka tā ir ļoti pozitīva ziņa, jo sievietēm nav jābūt ar perfektu augumu, lai valkātu skaistu veļu.

Kāds bija jūsu mērķis braucot uz "Curvexpo" izstādi?

L.Z. ASV tirgus "Lickstarter" biksītēm ir pirmajā vietā tiešsaistes pirkumu apjomu ziņā. Izstāde dod iespēju dibināt personiskos kontaktus, kas ASV, tāpat kā citur pasaulē, ir ļoti svarīgi. Mērķis ir pāriet nākošajā attīstības līmenī, apgūt Amerikas veikalus. Tas nozīmē arī iziešanu no ierastās komforta zonas, bet reizēm ir jārīkojas drosmīgi. Par mūsu apdrukātajām biksītēm ir liela interese arī kā par skatlogu produktu, jo tās rada pircējam interesi iegriezties veikalā.

L.Š. Jā, jau kopš pagājušā gada interesējāmies, vai būs iespējams ar LIAA atbalstu apmeklēt "Curvexpo" izstādi, un tagad tas ir noticis. "Flashyouandme" veļa tiešsaistē visvairāk tiek pārdota Amerikā, bet mēs šeit gribētu paplašināt arī veikalu tīklu. Šobrīd mūsu produktus var atrast vairākos Eiropas veikalos, vienā veikalā ASV un divos Kanādā. Izstādes laikā par mūsu veļu jau ir izrādījuši interesi vairāki jauni, perspektīvi veikali Amerikā.

Šteina demonstrē produktus klientiem "Curvexpo 2019" izstādē Ņujorkā. Publicitātes foto.

Kā redzat sava uzņēmuma attīstību, kādi ir nākotnes plāni?

L.Z. Pēc pieciem gadiem "Lickstarter" uzņēmumā šī izstāde it kā iedod otro elpu. Domāju turpināt darbu ar apakšbiksītēm. Ļoti piesātinātajā veļas tirgū, tas joprojām ir produkts, ar ko var labi strādāt.

Izstādes laikā bija ļoti interesanti tikties ar citu zīmolu pārstāvjiem, redzēt, kā viņi strādā. Vērtīgi bija arī izstādes ietvaros rīkotie semināri, piemēram, par mārketingu un influenceru piesaisti produktam. Vajadzētu šādā izstādē piedalīties katru gadu, atkal un atkal.

L.Š. Pēc piecu gadu darba ir sajūta, ka esam nostabilizējušies. Ir jāstrādā vairākos virzienos – gan paplašinot vairumtirdzniecību, gan mazumtirdzniecību veikalos. Vēlamies arī vairāk pievērsties Latvijas tirgum, kur mūsu produktiem ir labs noiets. Redzu, ka mums ir jāpaplašina izmēru sortiments, vairāk iekļaujot arī lielos izmērus, kas pieprasīti ASV. Man ir radies daudz skaidrāks priekšstats par klientiem un Amerikas tirgu. Izaicinājums veļas tirgū ir tas, ka grūti izmantot tradicionālos mārketinga ceļus, jo vizuālais materiāls ir pārāk jūtīgs vai emocionāls. Bet izstāde it kā "atver acis" un dod spēku strādāt tālāk. Mājas pamati ir ielikti, tagad tikai jāceļ un jāceļ.