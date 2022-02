Lidsabiedrība 'Norwegian' nelidos Ukrainas gaisa telpā

Norvēģijas lidsabiedrība "Norwegian" izvairīsies no Ukrainas gaisa telpas līdz turpmākiem lēmumiem šajā jautājumā, ņemot vērā situācijas eskalāciju reģionā, pavēstīja lidsabiedrība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Norwegian" nav tiešu reisu uz Ukrainu, bet tās lidmašīnas dažkārt mēdz šķērsot Ukrainas rietumdaļu, piemēram, ceļā uz Turciju, norādīja "Norwegian" pārstāvis sakariem ar presi.

"Norwegian" izvairās no Ukrainas austrumiem kopš 2014.gada, kad no Krievijas atbalstīto kaujinieku kontrolētās teritorijas izšauta raķete notrieca lidsabiedrības "Malaysia Airlines" lidmašīnu, kas bija ceļā no Amsterdamas uz Kualalumpuru.

Nīderlandes lidsabiedrība KLM nedēļās nogalē pavēstīja, ka drošības apsvērumu dēļ aptur lidojumus uz Ukrainu.

Citas lidsabiedrības apsver līdzīgus soļus.

Krievija ir sakoncentrējusi pie Ukrainas robežām 100 000 vīru lielu karaspēka kontingentu, raisot bažas par jaunu iebrukumu kaimiņvalstī.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins piedraudējis, ka gadījumā, ja Maskava nesaņems viņa pieprasītās Rietumu "drošības garantijas", viņam nāksies īstenot "militāri tehniskus pasākumus".