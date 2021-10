Lietuva atvēlēs līdz 100 miljoniem eiro, lai sagatavotos iespējamai avārijai Astravjecas atomelektrostacijā

Lietuvas valdība pirmo reizi apstiprinājusi plānu, kas paredz sagatavoties iespējamai radioloģiskajai vai kodolavārijai Astravjecas atomelektrostacijā (AES), kas uzcelta Baltkrievijā netālu no abu valstu robežas.

Piecu gadu laikā šim plānam paredzēts atvēlēt līdz 100 miljoniem eiro.

Kā norādījusi Iekšlietu ministrija, visu kopējo iespējamo vajadzību summa precizēta un samazinājusies trīs reizes - laikā no 2022. līdz 2026.gadam tā sasniedz 91,58 miljonus eiro, no kuriem prioritārajām vajadzībām paredzami 72,98 miljoni eiro. Nākamgad no valsts budžeta plānam tiks atvēlēti 17,75 miljoni eiro.

"Astravjecas AES rada pastāvīgu apdraudējumu, tādēļ jāgādā par valsts, pašvaldību un sabiedrības gatavību iespējamai kodolavārijai vai radioloģiskajai avārijai. Šie līdzekļi ir ieguldījums valsts drošībā," norādījis iekšlietu ministres vietnieks Vitālijsa Dmitrijevs.

Ministrija uzsvērusi, ka īpaša uzmanība jāpievērš Viļņas un Švenčoņu rajoniem, kas atrodas 30 kilometru zonā no Astravjecas AES un kur avārijas gadījumā paredzams lielākais apdraudējums.

Lietuva uzskata, ka Baltkrievija nav ievērojusi drošības prasības, ceļot spēkstaciju, kas atrodas aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas, bet Minska šos pārmetumus noraida.