Milzīgais mantojuma nodoklis rada grūtības mantiniekiem saglabāt kontroli 'Samsung'

Dienvidkorejas miljardiera Ļi ģimene saskārusies ar grūtībām saglabāt kontroli pār "Samsung" grupu, lielāko konglomerātu valstī, kas dibināts 1938. gadā, pēc ģimenes galvas un grupas vadītāja Kunhi Ļi nāves. Daži no problēmjautājumiem skar milzīgā mantojuma nodokli, kā arī vairākus iespējamus juridiskos šķēršļus, vēsta "Reuters".

Dienvidkorejas bagātākā cilvēka īpašumu vērtība bija aptuveni 20,7 miljardi dolāru, un lielāko daļu no tās veidoja akcijas "Samsung" uzņēmumos. Dienvidkorejā mantojuma nodoklis noteikts 60% apmērā no mantotajām akcijām lielajiem akcionāriem un 50% apmērā no nekustamā īpašuma un citiem aktīviem, norāda "Bloombergs".

Paredzams, ka ģimene koncentrēsies uz konglomerāta dārgakmens "Samsung Electronics Co Ltd" kontroles saglabāšanu, lai gan visu ģimenes locekļu kopējā tiešā uzņēmuma daļa ir tikai 5,8%. Savukārt ārpusējā kontrole ir iespējama, izmantojot "Samsung Life Insureance", kam pieder 8,5% flagmaņa daļu, un "Samsung C&T Corp", kam pieder 5%, vērtē "Reuters".

Mūžībā aizgājušā vadītāja aktīvu lielākā daļa bija 4,18% "Samsung Electronics" akciju, kuru vērtība ir aptuveni 13,3 miljardi ASV dolāru, ko ģimene mēģinās mantot visā apmērā. Viena no mantiniekiem Džeja Ļi tiešā daļa "Samsung Electronics" ir tikai 0,7%, bet viņš kontroli panāk galvenokārt ar savu 17,3% līdzdalību "Samsung C&T", kas savukārt ir otrs lielākais "Samsung Life Insurance" akcionārs – būtisks "Samsung Electronics" akcionārs.

Ja ģimene mantos Ļi akcijas, tiek lēsts, ka kopējais mantojuma nodoklis varētu sasniegt deviņus miljardus dolāru. To var maksāt pa daļām; sākotnēji jāmaksā viena sestā daļa, pēc tam atlikusī summa piecu gadu laikā, kas nozīmē, ka gada maksājumi var pārsniegt vienu miljardu dolāru. Ļi ģimene varētu pārdot savas daļas informācijas pakalpojumu sniedzējā "Samsung SDS" un citos uzņēmumos, kas nav tik būtiski pamatbiznesam, lai samaksātu mantojuma nodokli. Tāpat var izmantot arī dividendes, kas kopā sasniedz 623 miljonus dolāru gadā no ģimenes daļām "Samsung" uzņēmumos, kas veidotu līdz pat 32% no gada mantojuma nodokļu rēķina, norāda "Yuanta Securities" analītiķis. Atlikušo daļu iespējams segt ar aizņēmumiem vai daļēju akciju pārdošanu, kas ir ģimenes rīcībā vai mantojumā "Samsung Life Insurance" un "Samsung Electronics" uzņēmumos.

"Tiek lēsts, ka noteiktas daļas "Samsung Electronics" akciju pārdošana var būt neizbēgama mantošanas procesa laikā," teic "Mirae Asset Daewoo Securities" analītiķis. Vienlaikus šāda akciju pārdošana varētu vājināt ģimenes tiešo kontroli pār "Samsung Electronics".