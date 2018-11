Naftas cenas krītas, biržu indeksiem dažādas tendences

Naftas cenas piektdien kritās līdz zemākajiem līmeņiem kopš pērnā gada, ko noteica bažas par pārmērīgu jēlnaftas piedāvājumu un vāju pieprasījumu neskaidras ekonomiskās izaugsmes apstākļos.

Naftas cenu krišanās līdz zemākajam līmenim kopš 2017.gada oktobra notika laikā, kad jēlnaftas ieguves apjomi ASV, Krievijā un Saūda Arābijā saglabājas augsti un ir pazeminātas globālās izaugsmes prognozes, daļēji ASV-Ķīnas tirdzniecības strīda dēļ.

"Saglabājas patiesība, ka augošais globālais jēlnaftas piedāvājums apvienojumā ar satraucošām pieprasījuma mazināšanās pazīmēm ir uzrakstījis recepti katastrofai naftas tirgos," sacīja FXTM pētniecības analītiķis Lukmans Otunuga.

Globālajos akciju tirgos bija dažādas tendences. ASV biržu indeksi kritās, ko daļēji noteica satraukums par zemākām naftas cenām un vāju globālo izaugsmi. Londonas biržas indekss saruka, bet Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi pieticīgi palielinājās.

Naftas cenu kritums atbalsojās akciju tirgos, kur naftas milžu "Chevron", "Royal Dutch Shell" un "Total" akciju cenas kritās par vismaz 3%.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās saruka.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru saruka, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien kritās par 4,21 dolāru līdz 50,42 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 3,80 dolāriem līdz 58,80 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien kritās par 0,7% līdz 24 285,95 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,7% līdz 2632,56 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,5% līdz 6938,98 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kritās par 0,1% līdz 6952,86 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 pieauga par 0,5% līdz 11 192,69 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,2% līdz 4946,95 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,1403 līdz 1,1331 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru saruka no 1,2877 līdz 1,2805 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 112,95 līdz 112,85 jenām par dolāru.