Naftas cenas pieaug, akciju cenas sarūk

Naftas cenas pasaulē pirmdien, 4. oktobrī, pieauga, OPEC+ turoties pie sava plāna tālāk nepalielināt ieguves apjomu, bet akciju cenas ASV un Eiropas biržās kritās bažās par inflāciju un augstākām procentlikmēm.

ASV naftas cenas kāpa līdz augstākajam līmenim kopš 2014. gada novembra pēc tam, kad Naftas eksportētājvalstu organizācija ar sabiedrotajiem (OPEC+) nolēma nemainīt nākammēnes plānoto mēreno ieguves apjoma palielināšanu, neraugoties uz cenu kāpumu pēdējā laikā.

"OPEC+ lēmums novembrī pievienot gaidītos 400 000 barelu dienā izraisīja tirgus reakciju, jo tirgus dalībnieki tagad drošāk iznāk no savām piesardzīgajām pozīcijām un izcenojuma apstiprinātā, ciešākā piegāžu tirgū," sacīja "Rystad Energy" naftas tirgu pārzinis Bjernars Tonhaugens.

Daži ekonomisti ir satraukti, ka naftas cenas ap 80 dolāriem par barelu var graut globālās ekonomikas atveseļošanos, kuru jau ietekmē traucējumi piegāžu ķēdēs.

Akciju cenas saruka, kamēr naftas cenas turpināja augt pēc OPEC+ paziņojuma.

Volstrītas indekss "Nasdaq Composite" kritās par 2,1%, samazinoties tehnoloģiju uzņēmumu akciju cenām. "Amazon" un "Apple" akciju cenas saruka par vismaz 2%.

"Facebook" akcijas cena kritās par 4,9% pēc tam, kad šim uzņēmumam piederošās sociālās saziņas vietnes "Facebook", "Instagram" un "WhatsApp" vairākas stundas nebija pieejamas.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 0,9% līdz 34 002,92 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,3% līdz 4300,46 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 2,1% līdz 14 255,48 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,2% līdz 7011,01 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,8% līdz 15 036,55 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,6% līdz 6477,66 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 2,3% līdz 77,62 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 2,5% līdz 81,26 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,1596 līdz 1,1623 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3546 līdz 1,3608 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 111,05 līdz 110,93 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka no 85,60 līdz 85,37 pensiem par eiro.