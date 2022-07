Pasaules akciju tirgos nav vienotas tendences; naftas cenas kāpj

Pasaules akciju biržās pirmdien nebija vienotas tendences - ASV cenas samazinājās, savukārt Eiropā tās lielākoties palielinājās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Analītiķi norāda, ka aizokeāna investoru noskaņojumu sabojājusi aģentūras "Bloomberg" ziņa, ka tehnoloģiju uzņēmums "Apple" nolēmis piebremzēt savu investīciju plānu īstenošanu, bažījoties par ekonomikas stāvokļa pasliktināšanos. "Apple" akcijas cena kritās par vairāk nekā 2%.

"Investori atkal kļūst piesardzīgi," konstatēja "Spartan Capital Securities" analītiķis Pīters Kardilo.

Tikmēr jēlnaftas cenas palielinājās par vairāk nekā 5%. Pēc analītiķu teiktā, cenu kāpumu veicina tas, ka ASV prezidents Džo Baidens vizītē Tuvajos Austrumos nav spējis panākt konkrētus solījumus palielināt naftas ieguvi.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien saruka par 0,7% līdz 31 072,61 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" kritās par 0,8% līdz 3830,85 punktiem un indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,8% līdz 11 360,05 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 5,1% līdz 7223,24 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,7% līdz 12 959,81 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,9% līdz 6091,91 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 5,1% līdz 102,60 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 5,1% līdz 106,27 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0080 līdz 1,0146 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1855 līdz 1,1950 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 138,68 līdz 138,13 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka no 85,03 līdz 84,88 pensiem par eiro.