Pašmāju 'Printify' un 'Printful' ierindojušies ASV straujāk augošo uzņēmumu topā

Divi Latvijā populāri, latviešu radīti uzņēmumi iekļuvuši prestižajā ASV biznesa žurnāla "Inc." veidotajā 5000 straujāk augošo uzņēmumu topā, kas tika publiskots šā gada 14. augustā. "Printify" ierindots 24. vietā, "Printful" – 564. vietā, informē abi uzņēmumi. "Inc.5000" ir Amerikas privāto uzņēmumu saraksts, kas pirmoreiz sastādīts 1982. gadā un ir kļuvis par uzņēmējdarbības panākumu zīmi.

"Inc." žurnāla tops veidots, balstoties uz uzņēmumu apgrozījuma datiem no 2015. līdz 2018. gadam. Lai kvalificētos sarakstā, minimālajam apgrozījumam 2015. gadā bija jāsasniedz vismaz 100 tūkstošu dolāru un 2018. gadā – divus miljonus dolāru. Pirmo vietu šī gada sarakstā ieguvusi mārketinga un reklāmas kompānija "Freestar" no Arizonas ar 36680% izaugsmi. "Inc.5000" rīko arī apbalvošanas ceremoniju Arizonā, kur tiek atzīmēti sarakstā iekļuvušo uzņēmumu sasniegumi.

"Printify.Inc" pēdējo trīs gadu izaugsme sasniegusi 7926%, ierindojot to arī 1. vietā straujāk augošo uzņēmumu grupā Sanfrancisko, 2. vietā starp tehnoloģiju uzņēmumiem un 5. vietā Kalifornijā, kas ir "Printify" dzimšanas vieta – to 2015. gadā dibinājuši Jānis Berdigans, Artis Kehris un Gatis Dukurs. ""Printify" straujo panākumu atslēga slēpjas kombinācijā, kuras sastāvdaļas ir biznesa ideja, centrēšanās uz klientu vajadzībām un saliedētas, uz rezultātu orientētas komandas darbs. Izaugsme ir mūsu galvenais fokuss," norāda Berdigans.

"Draugiem Group" uzņēmums "Printful" iekļuvis saraksta 564. vietā ar 786% izaugsmi. Tāpat "Printful" pirmo reizi publiskojis savus finanšu rādītājus, "Printful Inc." un AS "Printful Latvia" kopējais apgrozījums 2018. gadā veidoja 77 miljonus dolāru, savukārt 2017. gadā tie bija 46 miljoni dolāri. "Printful finanšu rādītāji, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauguši par gandrīz 70%. Lai turpinātu šādu izaugsmi, plānojam izplesties jaunos tirgos, atverot birojus un ražotnes, kā arī nemitīgi strādājam pie jauniem produktiem un integrācijām," teic "Printful" līdzdibinātājs un izpilddirektors Dāvis Siksnāns. "Printful" apdrukā un ražo produktus e-komercijas veikalu pasūtījumiem, kā arī nodrošina to piegādi.

Latvijā reģistrēts "Printify.Inc" meitas izņēmums SIA "Printify Development", kur strādā vairāk nekā 90 darbinieki no 15 valstīm. 2018. gadā uzņēmuma kopējais apgrozījums sasniedzis 10,5 miljonu dolāru, 2019. gadā plānoti 30 miljoni dolāru. Kehris teic, ka, lai arī uzņēmuma klientu interneta veikali reģistrēti galvenokārt Amerikā, visa "Printify" komanda strādā tepat Rīgā, Spīķeros, arī tā strauji aug un ir plānots to papildināt vēl šovasar.

"Printful Inc." ir ASV reģistrēts apdrukāšanas ārpakalpojumu uzņēmums, kas ietilpst Latvijas uzņēmumu grupā "Draugiem Group". Savukārt AS "Printful Latvia" ir "Printful Inc." meitas uzņēmums ar centrālo biroju Rīgā, kas nodrošina uzņēmuma programmatūras izstrādi, mārketinga, klientu atbalsta, tirgus izpētes, finanšu pakalpojumus. "Printful Inc." strādā Ziemeļamerikas tirgum ar struktūrvienībām ASV (Losandželosā, Kalifornijā un Šarlotā, Ziemeļkarolīnā) un Meksikā (Tihuanā). Eiropas pasūtījumus nodrošina meitas uzņēmums Latvijā "Printful Latvia". Lai straujāk attīstītos spāniski runājošās valstīs, šovasar atvērts uzņēmuma birojs Barselonā. "Printful" ir privāta kompānija, kuras īpašnieki ir "Draugiem Group" dibinātāji Lauris Liberts un Agris Tamanis.

"Printful" centrālais birojs un Eiropas ražotne, nodarbinot vairāk nekā 250 cilvēku komandu, arī turpmāk atradīsies Latvijā, sola uzņēmums. Visā pasaulē tajā šobrīd strādā vairāk nekā 600 cilvēku. "Printful" līdz šim nodrukājis vairāk nekā 11,5 miljonu produktu, savukārt klienti pārdevuši preces vairāk nekā 540 miljonu dolāru (478 miljoni eiro) vērtībā.

"Inc.com" straujāk augošo ASV uzņēmumu saraksts ir pieejams šeit.