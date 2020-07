Pretrasisma kustība un pandēmija – latviešu dizaina uzņēmums atrod jaunus pasūtījumus ASV

Latvijas biznesa saites ar ASV kļūst arvien ciešākas, un Latvijas uzņēmumi bieži vien strādā virzienos, kas ir maz pazīstami plašākai sabiedrībai. Digitālā dizaina uzņēmuma "NRG Art House" vadītāja Linda Lukašinska: "Strādājot ar Kentuki štata pasūtītājiem, pandēmiju nejūtam, bet pretrasisma krīze mums ir pat atnesusi jaunus pasūtījumus".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Linda, kāpēc uzņēmuma nosaukums ir tieši "NRG Art House"?

Nosaukumam ir atšifrējums. Saīsinājums "NRG" nozīmē vārdu "enerģija", un mēs ar to domājam mūsu komandas radošo enerģiju, ko gribam ieguldīt mūsu projektos un dot mūsu sadarbības partneriem.

Kā tu nonāci pie domas veidot savu uzņēmumu? Vai tas saistīts ar tavu izglītību vai iepriekšējo darba pieredzi?

Četrus gadus studēju universitātē Nīderlandē starptautiskās attiecības. Pēc studijām atgriezos Latvijā, strādāju programmu vadības jomā dažādu tehnisku nozaru uzņēmumos – sākot no uzņēmuma, kas nodarbojās ar auto ķīmiju, un beidzot ar IT uzņēmumu. Atskatoties redzu, ka neviens no šiem posmiem nav bijis lieks, katra no iepriekšējām pieredzēm ir pielikusi kādu nozīmīgu pilieniņu tam, kur es un mūsu uzņēmums esam šodien. Izglītība ārpus Latvijas iedeva starptautisko pieredzi, sajūtu, ka pasaulei nav robežu – mēs varam būt Rīgā vai vēl kur citur, un mums ir iespējas strādāt ar klientiem visā pasaulē. Pieredze IT uzņēmumā iedeva pārliecību un drosmi nenobīties no tehniskiem projektiem, kā arī iespēju satikt speciālistus: māksliniekus, dizainerus, programmētājus. Tieši sadarbība ar māksliniekiem man ļoti iepatikās, jo satiku ļoti daudz talantīgus grafiskos dizainerus, pārsvarā jauniešus, mērķtiecīgus cilvēkus. Tā radās doma koncentrēties tieši uz vizuālā pakalpojuma pārdošanu.

Kādās jomās darbojas uzņēmums "NRG Art House"?

Mēs nodarbojamies ar digitālā dizaina pakalpojumiem tieši biznesa sektorā, lai uzņēmums izskatītos atpazīstams, kvalitatīvs un augstvērtīgs digitālajā vidē. Piedāvājam identitātes un zīmola izstrādi, mājas lapu izveidi, lietotņu izstrādi, kā arī darbu ar sociālajiem tīkliem, kas šobrīd ir ļoti aktuāli. Lielākais uzsvars tiek likts tieši uz vizuālo komponenti, bet ir nepieciešami arī IT risinājumi. Katram uzņēmumam ir sava specifika, kurā mums nepieciešams iedziļināties, tāpēc katram projektam sameklējam atbilstošu komandu no mūsu darbinieku resursiem kombinācijā ar piesaistītiem speciālistiem un ārpakalpojumu sniedzējiem.

Kā uzņēmums nonāca starptautiskā tirgū? Vai sākāt pašu mājās Latvijā?

Uzņēmums ir salīdzinoši jauns, nepilni divi gadi, bet modelis un koncepts jau no paša sākuma bija orientēts uz starptautisku tirgu. Uzņēmuma modelī daudz kas ir mainījies, bet lielā vīzija ir palikusi – Latvijā ir ļoti daudz talantīgu cilvēku, un mēs vēlamies piedāvāt Latvijā esošo talantu pasaules tirgū. Mūsu gadījumā tas pārsvarā ir ASV tirgus. Uzņēmumā esam trīs partneri: es esmu vadītāja, kas atbild par projektu vadību un darbu ar klientiem, kolēģis Ēriks Čmils atbild par vizuālo vīziju un trešais partneris Tods Smits atrodas Amerikā un atbild par pārdošanas projektiem un jaunu klientu piesaisti. Jāpiebilst, ka mūsu Amerikas partneris man personīgi bija pazīstams jau 12 gadus, un es zināju, ka viņam ir interese par līdzdalību projektos Eiropā.

Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka mēs ļoti labprāt strādājam arī ar vietējiem klientiem, tikai neesam veikuši nekādas īpašas kampaņas un pārdošanas centienus vietējā tirgū. Latvijas klienti pie mums nonāk, jo ir dzirdējuši atsauksmes.

Tu četrus gadus studēji ārpus Latvijas. Vai nebija vēlme palikt? Kāpēc tomēr nolēmi atgriezties?

Sākotnēji man bija doma, ka es varētu veidot savu dzīvi un karjeru ārpus Latvijas. Tajā laikā domāju par diplomātiju, bet dzīves pārmaiņu dēļ tomēr atgriezos Latvijā. Jāsaka, ka atgriežoties Latvijā, ļoti gribējās atrast iemeslu būt šeit uz vietas – paņemt labāko, ko var dot Latvija, mūsu brīnišķīgo vidi, visu, ko var dot Rīga – Eiropas Savienības metropole un galvaspilsēta. Tajā pašā laikā ir labi būt sev pazīstamā vidē, apvienojot to ar darbu ārpusē un nezaudējot saikni ar ārpasauli. Mērķis strādāt starptautiski man vienmēr ir bijis pats galvenais uzstādījums.