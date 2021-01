Rada drēbes, kas 'aug' līdzi bērnam

Londonas jaunuzņēmums "Petit Pli" izgatavo ilgtspējīgus bērnu apģērbus, kas "aug" līdzi bērnam un der vairākus gadus, raksta "Yahoo News".

Apģērbu ražošanā tiek izmantots īpaši gofrēts audums, kas paplašinās uz visām pusēm, taču spēj atgriezties arī sākotnējā izmērā, tādējādi apģērbu var vilkt viens bērns, kamēr izaug, un tad to nodot tālāk jaunākajiem brāļiem vai māsām.

"Viens no galvenajiem iedvesmas avotiem bija mana pieredze aviācijas inženiera darbā, kur es specializējos uz pārvietotajām nano-satelītu konstrukcijām. Tas ietvēra daudz pētījumu par origami un gofrētu materiālu, kā arī par maksimāli daudz materiāla ievietošanu nelielā caurumā," skaidro "Petit Pli" dibinātājs Raiens Jasins.

Viņš sacījis, ka vienu un to pašu apģērbu var vilkt bērni no deviņu mēnešu vecuma līdz pat četru gadu vecumam – apģērbs "aug" līdzi septiņus izmērus. Tas ne tikai ļauj ietaupīt naudu vecākiem, bet arī samazina apģērbu ražošanas ietekmi uz vidi.

""Petit Pli" pastāv, jo modes sektors ir otrs pasaules lielākais piesārņotājs, un mēs zinām, ka viens no risinājumiem ir apģērbu dzīves ilguma pagarināšana un to ilgāka izmantošana. "Petit Pli" to ir paveicis, orientējoties uz nišas lietotājiem, kas ir bērni," norādījis vadītājs.

Uzņēmums arī eksperimentē ar dažādiem apģērbu rakstiem, lai paslēptu ikdienas defektus apģērbā, un pēta iespēju paplašināt darbību arī pieaugušo cilvēku apģērbu segmentā.