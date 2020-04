Silīcija ieleja 'paliek mājās': 'Google' un citu lieluzņēmumu stāvlaukumi neierasti tukši

Pirmais nāves gadījums ASV no Covid-19 tika reģistrēts tieši Silīcija ielejā – Santa Klāras apgabalā 6. februārī, un jau no 16. marta ieleja dzīvo "paliec mājās" apstākļos. Bez protestiem!

Par Silīcija ieleju, kur dzīvoju arī es, pieņemts uzskatīt reģionu Kalifornijas pavalstī ar pilsētu Sanhosē centrā, apmēram 50 km uz dienvidiem no Sanfrancisko. Šeit atrodas Stenforda universitāte, "Google", "FaceBook", "Apple" un citu informācijas tehnoloģiju gigantu galvenie biroji, kā arī neskaitāmi jaunuzņēmumu akseleratori. Daudz jaunu, enerģisku cilvēku un plaši zinātnes un biznesa sakari ar visu pasali, it īpaši ar Āzijas valstīm. Jaunais Covid-19 vīruss Silīcija ielejā "ieradās" pandēmijas pašā iesākumā un nopietnā koncentrācijā. Silīcija ieleja vai Santa Klāras apgabals (3370 km2), ar 1,9 miljoniem iedzīvotāju, šobrīd ir visvairāk pandēmijas ietekmētā vieta Ziemeļkalifornijā. Pirmais nāves gadījums ASV no Covid-19 tika reģistrēts tieši Santa Klāras apgabalā 6. februārī, un jau no 16. marta dzīvojam karantīnas apstākļos. Šobrīd ceram, ka ierobežojumus vismaz daļēji varētu atcelt maija sākumā.

Ne tikai pie mums, bet visā Kalifornijā noteikti "Paliec mājās "pasākumi: lielākā daļa darba vietu slēgtas un cilvēki strādā no mājām attālināti, tāpat mācās arī skolēni un studenti, visi sabiedriskie pasākumi atcelti, slimnīcās apkalpo tikai neatliekamus gadījumus. "Google" un citu lieluzņēmumu stāvlaukumi neierasti tukši, izskatās kā pamesti spēļu laukumi. Mazo pilsētiņu, kā Losaltosas, Paloalto un citu galvenās ielas ar restorāniņiem, kafejnīcām, modes veikaliņiem – tukšas, redz tikai pa retam gājējam. Acis priecē krāšņās ziedu kompozīcijas milzīgajā Stenforda iepirkšanās centrā, bet veikalu durvis slēgtas un rosīgās iepirkšanās alejas tukšas. Darba dienas vidū redzu tikai dažas ģimenes ar bērniem pastaigājoties un pāris apsardzes vīrus, kas pārbauda veikalu durvis. Tāpat neaptverams klusums un tukšums valda Stenforda universitātes pilsētiņā. Braucot pa universitātes parku, ieraugu Covid-19 testēšanas vietu ar vairākām lielām teltīm. Iebraukt gan drīkst tikai pēc iepriekšēja pieteikuma.

Atvērti pārtikas, saimniecības preču veikali, aptiekas, pasts un degvielas stacijas. Kafejnīcas un restorāni pārslēgušies uz pasūtījumiem līdzņemšanai. Tāpat arī vairāki veikali pieņem pasūtījumus internetā vai pa telefonu, sagatavo pieprasīto preci un izsniedz to pa veikala durvīm. Pārtikas veikalos cilvēki tiek laisti zināmā skaitā, un veidojas rindas ārpus veikala. Veikalos ailēs un pie kasēm uz grīdas novietoti marķieri, kas norāda distanci starp pircējiem, kasieriem priekšā parādījušies caurspīdīgi plastikāta "vairogi". Tiekam aicināti lietot sejas maskas, ja esam sabiedriskā vietā. Atceros, ka pandēmijas iesākumā iegāju aptiekā ar sejas masku, bet skatos, ka aptiekas darbinieki maskas nevalkā. Jautāju, vai varu nopirkt masku, bet man atbildēja, ka masku nav, un to nav arī aptieku darbiniekiem. Slimnīcas bija pateicīgas pieņemt masku un cimdu ziedojumus. Tagad gan aptiekās darbiniekiem sejas maskas jau parādījušas.

Neierasti, ka darba dienas vidū pie dzīvesvietām redzu mašīnas – cilvēki ir mājās. Jāsaka, ka ir gan viena no "parastajām" profesijām, ko pandēmija gandrīz nemaz nav ietekmējusi – dārznieki, kas, pavasarim iestājoties, čakli rosās apkārtnes dārzos. Dārzniekiem jau nav grūti ievērot noteikto 2m distanci!

Cilvēki tiek mudināti aktivitātēm svaigā gaisā, tāpat ievērojot 2m distanci. Par to arī priecājamies un izmantojam šo iespēju – dodamies garās pastaigās, braucam ar velosipēdu. Kam ir piemājas dārzi un kas ir dārzu mīļotāji, tie stāda, ravē vai novāc apelsīnu un greipfrūtu ražu. Daļa Kalifornijas piekrastes pludmales un parki ir atvērti publikai, bet daļa, kur cilvēku pieplūdums lielāks, paliek slēgti. Pavasaris ir skaists, gaiss neparasti dzidrs, jo apstājusies lielā automašīnu plūsma, pat lidmašīnas vairs nedūc virs galvas. Toties dūc bites akāciju ziedos! Un mazie putniņi, kas gadu no gada katru pavasari apdzīvo būrīti mūsu mājas pažobelē, gatavojas izvest ārā jaunos putnēnus!

Kalifornieši nesūdzas par ierobežojumiem, mēs esam pat ļoti disciplinēti un tiešām ievērojam noteikumus, saprotot apdraudējumu gan sev, gan citiem. Pāris nedēļu laikā esam pārslēgušies uz sabiedrisko un profesionālo saziņu "Zoom" virtuālajā telpā. Arī ASV latviešu sabiedrība turpina darboties, tiekoties "Zoom" platformā – gan lai runātu par nākotnes plāniem, gan kopā sadziedoties, gan iemalkojot kādu dzērienu. Visi esam kļuvuši par labiem kulināriem, un mājās sācies īsts maizes cepšanas bums – tiek apspriestas receptes un iztirzāti ieraugu veidi. Sarunas, smiekli, radošas idejas un optimisms ir labākā dāvana, ko varam gan sniegt, gan saņemt šajā laikā.