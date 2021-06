Suecas kanālā aizvien iestrēgušas 'Ikea', 'Lenovo' un citu kompāniju preces

Suecas kanālā uz kuģa "Ever Given" aizvien iesprūdušas pasaulē lielāko kompāniju preces, tostarp "Ikea' un "Lenovo" produkcija, raksta "CNN".

Tāpat arī daudzi mazāki uzņēmumi gaida ievērojama lieluma kravas, kas iesprūdušas kanālā. Lielbritānijas mazumtirdzniecības kompānijas "Snuggy" līdzdibinātājs Džeks Grifits sacījis, ka viņš jūtas pilnīgi bezspēcīgs. Viņš pastāstījis, ka kompānijai kanālā iesprūdusi prece vairāk nekā 550 tūkstošu ASV dolāru vērtībā. Kompānija veic tikai divus lielus pasūtījumus gadā, un šis kavējums radījis būtiskas naudas plūsmas problēmas.

Kanālā iesprūdušas arī Lielbritānijas velosipēdu ražotāja "Pearson 1860" preces 100 tūkstošu dolāru vērtībā. "Mēs īpaši neceram sagaidīt šo kravu šogad," sacījis kompānijas direktors Vils Pīrsons.

Arī "Ikea" pārstāvji apstiprinājuši, ka kompānijas produkcija bijusi uz "Ever Given", taču nekomentēja sīkākas detaļas. Arī "Lenovo" pārstāvis apstiprinājis, ka uz kuģa bijusi kompānijas produkcija, un sacījis, ka uzņēmums šobrīd pēta veidus, kā atgūt preces.\

Taču ar to neveiksmes vēl nav galā. Uzņēmumi var būt spiesti segt zaudējumus, kas saistībā ar kuģa neveiksmi radīti Suecas kanāla pārvaldei. Tas paredzēts saskaņā ar tiesisko principu, kas pirmo reizi izstrādāts Senajā Rodas salā un ko dēvē par "kopējo vidējo", saskaņā ar kuru kuģa klientiem ir jāsadala neveiksmīgā reisa izmaksas.

Jau ziņots, ka aprīlī Ēģiptes varasiestādes uzlikušas arestu konteinerkuģim "Ever Given", kas pagājušajā mēnesī bija nobloķējis satiksmi Suecas kanālā, turpinoties finanšu domstarpībām ar kuģa īpašniekiem, pavēstīja kanāla pārvaldes priekšnieks un tieslietu amatpersona.

Kuģis "Ever Given" nevarēs pamest Ēģipti, līdz nebūs panākta vienošanās par kompensācijas apjomu ar kuģa īpašniekiem Japānas uzņēmumu "Shoei Kisen Kaisha Ltd", sacīja Suecas kanāla pārvaldes priekšnieks leitnants Osama Rabie.

Ar Panamas karogu kuģojošais 400 metrus garais un 59 metrus platais kuģis "Ever Given" 23.martā sliktos laikapstākļos sagriezās sāniski un iestrēga, pilnībā apturot kuģošanu Suecas kanālā.