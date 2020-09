'Tallink' pārtrauc maršruta Rīga – Helsinki darbību līdz 2021. gada pavasarim

"Tallink Grupp" trešdien, 30. septembrī, paziņojusi, ka apturēs maršruta Rīga – Helsinki darbību un atcels visus reisus līdz 2021. gada pavasarim.

Pagājušajā piektdienā, 25. septembrī, uzņēmums paziņoja, ka pārtrauks satiksmi maršrutā līdz šī gada oktobra beigām un tuvākajās nedēļās lems par turpmāko maršruta darbību. Tomēr, izvērtējot nākamo mēnešu rezervāciju skaitu maršrutā, uzņēmums jau šonedēļ pieņēma lēmumu maršrutu pārtraukt līdz 2021. gada pavasarim. Maršruta atjaunošana lielā mērā ir atkarīga no Covid-19 pandēmijas turpmākās attīstības, iespējamiem ceļošanas ierobežojumiem reģionā un pieprasījuma, kā arī sarunām ar valdībām uzņēmuma darbības tirgos. Šobrīd uzņēmums plāno atjaunot maršruta darbību 2021. gada maijā.

Brīdī, kad Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs iekļāva Somiju to valstu sarakstā, kurā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 16, tādējādi pieprasot visiem ceļotājiem, kas ierodas no Somijas Latvijā ievērot 10 dienu pašizolāciju, strauji samazinājies pasažieru rezervāciju skaits.

Komentējot lēmumu apturēt maršrutu līdz nākamajam pavasarim, "Tallink Grupp" valdes priekšsēdētājs Pāvo Negene teic, ka lēmums par maršruta apturēšanu nekad nav viegls. Arī tagad situācija nav kļuvusi vienkāršāka, jo šis izaicinājumiem pilnais gads nepārtraukti nes gan kāpumus, gan kritumus. Tomēr, iekļaujot Somiju "dzeltenajā sarakstā", rezervāciju skaits turpmākajam periodam būtiski samazinājās. Rezultātā izveidojās situācija, kad uzņēmumam nav citas izvēles kā apturēt kuģa satiksmi maršrutā, lai izvairītos no zaudējumiem. Uzņēmums cer atjaunot maršrutu Rīga – Helsinki no 2021. gada maija, un par to jau šobrīd notiek sarunas ar Latvijas varas iestādēm.

Ar visiem pasažieriem, kas rezervējuši ceļojumus maršrutā Rīga – Helsinki, "Tallink" klientu apkalpošanas speciālisti sazināsies tuvākajā laikā.

Šobrīd no Rīgas tiek nodrošināta kuģa "Victoria I" satiksme maršrutā Rīga – Stokholma, veicot speciālos reisus vienu reizi nedēļā.