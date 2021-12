2012. gadā amerikāņu uzņēmums "The Kellogg Company" no ASV ķīmiskās rūpniecības giganta "Procter & Gamble" iegādājās "Pringles" čipsu ražotni, kļūstot par pasaulē otro lielāko uzkodu kompāniju aiz "PepsiCo". Šobrīd "The Kellogg Company" visā pasaulē nodarbina vairāk nekā 30 tūkstošus cilvēku, ražojot brokastu pārslas, cepumus, uzkodas, vafeles un veģetāros ēdienus.

Uzņēmuma galvenā mītne joprojām atrodas Batlkrīkā, Mičiganas štatā. Reiz tā bija maza

pilsētiņa, kur aizsākās dīvains stāsts: tur apmetās adventistu Kellogu ģimene, ar kuras uzvārdu nu ir izrotātas daudzas mūsdienās labi zināmas pakas...

Vils Kīts Kellogs (1860–1951) dzimis daudzbērnu ģimenē, un viņam bija 14 brāļi un māsas. Neko daudz nebrīnīdamies, viņš saprata, ka viņa vecāki ir Septītās dienas adventisti, kuri nelieto kontracepciju un audzina bērnus saskaņā ar stingriem reliģiskiem kanoniem. Turklāt visi Kellogu ģimenes bērni jau kopš bērnības bija pieraduši pie veģetārā ēdiena un bija veģetārieši līdz pat mūža galam.

Savukārt viņa vecākais brālis, ārsts Džons Hārvijs Kellogs izauklējis daudzas ekscentriskas idejas un ārstēšanas metodes. Viņš arīdzan uzskatīja, ka visu slimību iemesli rodas kuņģī un zarnās (viņa iecienītākā ārstēšana bija jogurta klizmas), bet galvenais amerikāņu nāves cēlonis, bet visas garšvielas, sākot no sinepēm un beidzot ar sāli, ir kaitīgas. Viņš teica, ka etiķis ir "inde, nevis pārtika".

Šis ir stāsts par to, kā šie atšķirīgie kungi radīja pasaulē populārāko brokastu ēdienu.

