Vācijas dienvidrietumos, Virtembergas reģionā, ir neliela pilsētiņa Heilbronna – vizuāli it kā ne ar ko neatšķiras no citām, tomēr ir īpaša. No tās nāk Vācijas Federatīvās Republikas pirmais prezidents Teodors Heiss, tajā dzimis pazīstamā zīmola "Knorr" dibinātājs Karls Heinrihs Knorrs.

Un vēl Heilbronna ir īpaša ar to, ka tās iedzīvotāju skaits ir tikai 120 tūkstoši, bet statistiski tie ir Vācijas bagātākie iedzīvotāji pēc gada ienākumiem uz vienu reģistrētu pilsoni... Tas ir tāpēc, ka Heilbronnā dzīvo arī viens no bagātākajiem Vācijas un 30. bagātākais pasaules cilvēks Dīters Švarcs, kuram ir gandrīz 35 miljardu eiro liela bagātība. Ja šo summu sadalām uz visiem iedzīvotājiem, protams, var šķist, ka viņi pelna daudz!

Kā viņš to nopelnīja? Vienkārši: izveidojot to, ko šodien zina visi, – tirdzniecības sistēmu "Lidl".