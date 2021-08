Vai jūs atceraties tik senu vārdu kā "lāde"? Šķiet, ka tad, kad tas tiek pieminēts, no atmiņas dziļumiem uzpeld kaut kas no pasakām par ķēniņiem vai pirātiem. Un galu galā visā tās vēsturē cilvēcei nav bijis svarīgāka ceļotāja pavadoņa par lādi, kas vienā "personā" pārstāvēja gan koferi, gan garderobi un gultu. Šajā vienā mēbelē bija iespējams sakraut visu īpašumu, uz tās gulēt un no rīta iekraut vagonā, karietē vai furgonā un – uz priekšu! Galu galā dzīve gadsimtiem ilgi nav bijusi tik mierīga kā mūsdienās: bija gan karš, gan ugunsgrēki, gan plūdi un mēris. Vienmēr bija jābūt gatavam briesmām: kurš ātrāk sapakojās, izdzīvoja un uzvarēja. Un vissvarīgākais rīks šajās sacensībās bija lāde.

"Delfi Bizness" katru sestdienu publicē slavenu uzņēmumu neparastās vēstures līkločus rubrikā "Zīmola stāsts". Visus šīs sērijas stāstus vari izlasīt šeit.

Tieši Luijs Vitons, uzzinājis par lāžu izgatavošanu praktiski visu, visbeidzot saprata, ka vislabāk tās gatavot no papeles – pati koksne ir lēta, bet viegli apstrādājama, salīmējama un krāsojama. Baumas par Luija Vitons "zelta rokām" turpināja izplatīties, līdz nonāca pašā Francijas karaļu pilī, kur monarhi jau sen bija lauzījuši galvu un meklējuši meistaru, kurš gatavo lādes un cepuru kastes, kas būtu izturīgas, pārsteidzošas un estētiskas. Beidzot tika atrasta atbilde – Luijs Vitons.

Pats Luijs Vitons daudz ceļoja pa pasauli, popularizējot un reklamējot savus izgudrotos koferus, it īpaši braucieniem ar kuģiem (33 cm augsts, lai ietilptu zem gultas). 1869. gadā Ēģiptes vicesultāns Ismails pašā kļuva par pirmo ārzemju augstmani, kurš pasūtīja “Louis Vuitton” bagāžu, vēsturiskajai Suecas kanāla atvēršanai. Pēc tam pieplūda pasūtījumi no visas pasaules – Krievijas, Āfrikas un Āzijas. Un, kad Luijs Vitons izgatavoja īpašu bagāžu leģendārajam Āfrikas pētniekam grāfam Pjēram Savornjānam de Braza, kurš vēlējās koferi, kas pārvēršas tūrisma pārgājienu gultā, viņš ieguva ne tikai augstas kvalitātes, bet arī izsmalcinātu produktu meistara reputāciju.