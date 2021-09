Aicina pieteikties uzņēmējdarbības nodarbību ciklam 'Startup School of Schools'

Jaunuzņēmumu kopiena "TechHub Riga" sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru uzsākuši ambiciozu programmu jaunajiem uzņēmējiem "Startup School of Schools". Nodarbības lekciju un darbnīcu formātā vadīs starptautiski uzņēmēji un profesionāļi, un to mērķis ir atbalstīt straujāku jaunuzņēmumu izaugsmi un iedrošināt mērķtiecīgus jaunos uzņēmējus.

Nodarbību cikls ir bezmaksas, un tas norisināsies tiešsaistē, angļu valodā. Pieteikties un ar pilnu programmu var iepazīties mājaslapā.

"Startup School of Schools" programma veidota, lai palīdzētu jaunuzņēmumiem risināt fundamentālus uzņēmējdarbības jautājumus – tirgus atrašana, komandas veidošana, finanšu plānošana, jaunuzņēmumiem aktuālu juridisko jautājumu risināšana un uzmanības piesaistīšana. Temati tiks apskatīti sešos semināros, kuru laikā būs iespēja padziļinātāk izprast pieredzē balstītus ekspertu piemērus un praktiskus ieteikumus. Katru no sesijām vadīs 1-2 pieredzējuši profesionāļi no tādiem starptautiskiem investīciju fondiem kā Inventure, visstraujāk augošākajiem jaunuzņēmumiem un nozares līderiem, kā arī izaugsmes apmācību uzņēmuma "Growth Tribe".

Programmai līdz 11. oktobrim var pieteikties jebkurš jaunais uzņēmējs vai interesents, kam nepieciešamas praktiskas zināšanas ilgtstpējīga uzņēmuma veidošanā un vadīšanā. Lekcijas arī palīdzēs pilnveidot prasmes, kas ļautu sagatavot savus uzņēmējdarbības projektus finansējuma saņemšanai no privātajiem investoriem vai citiem finanšu avotiem. "Startup School of Schools" būs aktuāls arī tiem, kam interesē atrast jaunus kontaktus, nodrošinot potenciālo komandas dalībnieku piesaisti vai idejas attīstīšanai vajadzīgos speciālistus.

Dalībnieki, kas piedalīsies visā 6 nedēļu nodarbību ciklā, saņems Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un "TechHub Riga" apliecinājumu par programmas apguvi.

"Techhub Riga" tika dibināts 2011. gadā kā pirmā kopstrādes telpa Rīgā, un joprojām ir vienīgā kopstrādes telpa tieši jaunuzņēmumiem. Šī bezpeļņas organizācija ir kļuvusi par stūrakmeni Latvijas jaunuzņēmumu ekostistēmas veidošanā un ir spēlējusi izšķirošu lomu arī citu bezpeļņas organizāciju attīstības procesā, kā piemēram, "TechChill" un Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas "Startin.LV". "TechHub Riga" misija ir attīstīt jaunuzņēmumu kopienu un atbalstīt jaunuzņēmumu izaugsmi. "School of Schools" programmas pamatā ir iniciatīva sniegt jaunuzņēmumu izaugsmei nepieciešamās zināšanas un apmācības.