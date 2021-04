'Apple' pavasara jaunumi – īpaši plāns 'iMac', sevišķi jaudīgs 'iPad' un mantu meklēšanas piekariņš

Otrdien savā šīgada pirmajā prezentācijā "Apple" pieteica vairākus jaunus produktus, kas būs pieejami jau drīzumā. Burtiski lielākais jaunums ir pilnīgi jauna dizaina galddators "iMac". Tam seko pārsteidzoši jaudīgs planšetdators "iPad Pro" un pavisam maziņš jaunumiņš – piekariņš, kas palīdzēs atrast nozudušas mantas. Visam pa vidu tika izziņota arī "iPhone 12" jaunā krāsā un "Apple TV" ierīce, kas ieguvusi jaunu tālvadības pulti.

Jaunie "iMac" ir veidoti pilnīgi jaunā dizainā un ir īpaši plāni. "Apple" jau izsenis cenšas savus produktus padarīt arvien plānākus, un tagad, pateicoties pērn pieteiktajam M1 procesoram, arī galddators var tikt "saspiests" teju līdz viena centimetra plānumam. 24 collu ekrānam ir 4.5K (4480x2520) izšķirtspēja un "True Tone" krāsu režīms, kas pielāgos ekrāna attēlu apkārtējai videi. Beidzot, droši vien pateicoties pandēmijas gadam, "iMac" ir aprīkots ar īpaši kvalitatīvu kameru, kas, protams, noderēs videozvaniem.

Kā jau minēts, datoru darbina "Apple" pašu izstrādātais M1 procesors, tam ir 8 vai 16 GB liela operatīvā atmiņa un 256 GB līdz 2 TB liela SSD diska vieta. Datoram ir divas līdz četras USB3-USB4 pieslēgvietas, atkarībā no izvēlētā aprīkojuma. Interesanti, ka tam arvien ir 3.5mm austiņu pieslēgvieta, kas ir pilnībā pazudusi no viedtālruņiem un planšetdatoriem. Taču no šiem datoriem pazudis atmiņas karšu lasītājs, par ko diez vai sajūsmā būs foto un video cilvēki.

Datori pieejami septiņās košās krāsās. To cenas Eiropā sākas no 1449 eiro.

Ar īpašu sajūsmu tika pieteikti jauni "iPad Pro" planšetdatori, kas tagad arī aprīkoti ar to pašu M1 procesoru un spēj nodrošināt līdz šim neiedomājamu veiktspēju. Liela uzmanība arī pievērsta "iPad" ekrāniem, kas veidoti izmantojot "mini-LED" tehnoloģiju, lai sasniegtu īpaši augstu kontrasta līmeni. Tas ļaus baudīt bildes, video un spēles īpaši košās krāsās.

Arī "iPad Pro" aprīkoti ar modernizētu kameru, kas noderēs videozvaniem. Kamera ne tikai nodrošinās augstāku attēla kvalitāti, bet arī spēs automātiski sekot līdzi sejai. Tāpat kā iepriekš, "iPad Pro" spēj darboties ar "Apple" irbuli un klaviatūrām.

11 collu "iPad Pro" cenas sākas no 879 eiro, bet 12.9 collu modelim no 1199 eiro.

Beidzot tika izziņots arī mazākais "Apple" produkts – "AirTag" piekariņš mantu atrašanai. Par šo produktu tika baumots jau vismaz gadu, beidzot tas ir klāt. Tā ir trīs centimetrus liela ripa ar "Bluetooth" signāla raidītāju. Ar vienu standarta CR bateriju "AirTag" darbosies aptuveni vienu gadu. Mazo ierīci ir paredzēts piekabināt lietām, kas mēdz pazust – atslēgu saišķim, somām, apģērba gabaliem. Ierīce ik pa laikam raida "Bluetooth" signālu, kuru spēj uztvert citas "Apple" ierīces jebkur pasaulē. Konkrētā "AirTag" atrašanās vietu ar aplikācijas palīdzību var uzzināt tikai tā īpašnieks.

Ierīce veidota tā, lai ar to nebūtu iespējams izsekot citu cilvēku atrašanās vietu.

Viens piekariņš maksā 35 eiro, bet četru "AirTag" komplekts – 119 eiro.

Samērā negaidīti "Apple" izziņoja arī "Apple TV 4K" ierīces atjauninājumu. Pēdējās tendences lika domāt, ka šis produkts varētu izzust no uzņēmuma preču klāsta, tomēr tas turpina dzīvot un ir kļuvis ērtāk lietojams. Lielu lietotāju sašutumu izsauca iepriekšējā modeļa pults, kas ar skārienjutīgo virsmu bija īpaši grūti lietojama. Jaunajam "ATV" pults ir pilnībā pārstrādāta un krietni ērtāka lietošanā. Ierīces cena arvien krietni augsta – 199 eiro.

Pavisam neierastu prezentāciju padarīja tas, ka tika izziņots arī rudenī iznākušā "iPhone" jaunā krāsā. Tagad "iPhone 12" un "12 mini" būs pieejami arī violeti.