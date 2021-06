Turpinot attīstīt 5G tīklu, mobilo sakaru un IKT pakalpojumu sniedzējs BITE iedarbina 5G bāzes stacijas lidostā "Rīga" un "Arēnā Rīga". Tādējādi līdz ar jauno bāzes staciju izbūvi, BITES 5G bāzes staciju skaits Rīgā un Pierīgā sasniedz 10, bet pārklājums - aptuveni 22 km2 platību, ziņo uzņēmumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"BITE" 5G bāzes stacijas izbūvē ļoti pārdomāti, ņemot vērā tādus parametrus kā mobilā interneta lietošanas paradumi biznesa un privātpersonu klientu vidū, augošais ierīču skaits u.tml. Piemēram, operatora tīkla dati liecina, ka pērn visā Latvijā mobilā interneta patēriņš ir palielinājies par 83%. Lielāko daļu jeb 45% no interneta patēriņa veido video straumēšana tiešsaistē. Savukārt informācijas meklēšana tīmeklī veido 35% no kopējā datu patēriņa. Tāpat strauji pieaudzis to ierīču skaits, kas izmanto mobilo internetu, skaidro uzņēmuma pārstāve Una Ahuna-Ozola.

Gatavojoties plašākai 5G ieviešanai, līdz šim operators Rīgā ir uzstādījis kopsummā astoņas 5G bāzes stacijas, aptverot Vecrīgu, Krastmalu, Ķīpsalu un Uriekstes ielas apkārtni. Papildus tam uzstādītas vēl divas bāzes stacijas "Arēna Rīga" un lidostas "Rīga" rajonā. Jāatzīmē, "BITE" 5G tīklu ir iespējojis jeb sertificējis tehnoloģiju ražotājs "Samsung". Tas nozīmē, ka "Samsung" ierīces, kas atbalsta 5G tehnoloģiju, var tam pieslēgties automātiski.

"Ja paraugāmies uz Vecrīgu, Ķīpsalu un Krastmalu, tās ir ne tikai iecienīti tūristu galamērķi un populāras liela mēroga pasākumu organizēšanas vietas, tur atrodas arī dažādu uzņēmumu biroji. Savukārt Skanstes rajons līdzīgi pulcē dažādus biznesa centrus, bet lidostas "Rīga" apkārtne - ceļotājus. 5G tīkls jau šobrīd sāk parādīt savas priekšrocības, tomēr nākotnē šīs tehnoloģijas pienesums būs vēl būtiskāks. Tā atšķirības no 4G un 4G+ tīkla galvenokārt ir lielais interneta ātrums un augstā kapacitāte, kādēļ viena bāzes stacija var apkalpot līdz pat vairākām reizēm lielāku ierīču skaitu. Tāpat 5G paaudzes tehnoloģija nodrošina ievērojami zemāku lantentumu jeb signāla aizturi," informē "BITE" vadītājs Kaspars Buls.

Viņš papildina, ka šobrīd tirgū pieejamas vairākas ierīces, kas ļauj pilnībā izmantot 5G tīkla priekšrocības, piemēram, viedtālruņi un rūteri. Tomēr esam tikai ceļa sākumā, un, attīstoties sakaru infrastruktūrai, pieejamo ierīču klāsts un to sniegtās priekšrocības tikai turpinās paplašināties.

Tāpat nākotnē 5G gādās ne tikai par plašākām mobilo tehnoloģiju un interneta iespējām iedzīvotāju ikdienā, bet galvenokārt tieši biznesa, industriālajos risinājumos izglītībā, satiksmē, zinātnē, veselībā, pilsētvidē, inovācijās, investīciju piesaistē u.tml. Tādēļ "BITE" mērķis ir padarīt šīs iespējas pieejamas ne tikai galvaspilsētā, bet arī reģionos.

"BITE" arī šogad turpinās strauji attīstīt tīklu, gan izbūvējot jaunas 4G un 5G bāzes stacijas, gan arī palielinot tīkla kapacitāti ar 4G+ tehnoloģiju. Kopsummā BITE ik gadu tīkla attīstībā iegulda aptuveni 10% jeb 10 miljonus eiro no uzņēmuma apgrozījuma. Šobrīd operatoram visā Latvijā ir 12 5G bāzes stacijas un 886 bāzes stacijas, kas aprīkotas ar 4G tehnoloģiju.