'Business Insider' vērtējums: Septiņi nozīmīgi 2018. gada viedtālruņi

2018. gadā tika izlaisti garlaicīgi, taču ļoti labi viedtālruņi, atzīst "Business Insider" tehnoloģiju eksperts Antonio Villas-Boa, visu plašo šajā gadā izlaisto viedtālruņu piedāvājumu reducējot līdz septiņām, viņaprāt, labākajām ierīcēm.

Viens no tiem ir "OnePlus6T", ko eksperts raksturo kā "iespējams, labāko viedtālruni, kāds ir". Viedtālrunim raksturīgas tādas pašas akumulatora īpašības un gandrīz tādi paši parametri kā "dārgā gala" viedtālruņiem, bet to iespējams iegādāties gandrīz uz pusi lētāk - sākot ar 550 ASV dolāriem.

"Telefonam ir lielisks dizains un ļoti laba kamera. Tas ir ātrākais viedtālrunis no visiem, ko es zinu," ierīci raksturo eksperts. Dārgo viedtālruņu īpašības, kas šim telefonam nav: oficiāla mitruma noturības (IP) reitinga, kā arī nav iespējams šo ierīci uzlādēt bez vada.



Tehnoloģiju gigants "Google" šogad izlaida "Pixel 3" viedtālruni. Tam ir ļoti laba aizmugurējā kamera, kā arī divas priekšējās – viena no tām ir ierastā "selfiju" kamera, bet otra ir īpaši plata leņķa "selfiju" kamera, kas nodrošina iespēju bildē iekļaut ne tikai vairāk cilvēku, bet arī vairāk fona. Tālrunis nodrošina arī tīru un skaidru Android versiju (tādu, ko paredzējis "Google", bez tālruņa ražotāja uzlabojumiem), kā arī tiek nodrošināti pēdējie Android sistēmas uzlabojumi. "Šis telefons ir priekš katra "Android" fana, bet "iPhone" lietotāji vēlētos redzēt, kādas izvēles vēl ir pieejamas," skaidro eksperts. Telefona cena ir, sākot no 800 ASV dolāriem.

Vēl viens izceltais ir "iPhone XS", kas, domāts tiem "iPhone" faniem, kas sagaida tikai labāko no "Apple". Viedtālrunis ir vienkāršs, ar glītu dizainu un cenu, sākot no 1000 ASV dolāriem. "Sajūta, ka rokās turi dārglietu. Un tas liek cilvēkiem justies labi," raksturo Ville-Boa. Nedaudz lētāka (750 ASV dolāri) "iPhone" versija ar gandrīz tādu pašu lietošanas pieredzi ir "iPhone XR", kas garantē lielu ekrānu, un iespēju izvēlēties telefonu no plašāka krāsu klāsta, nekā iepriekšējam modelim, taču "iPhone XR" nav OLED displeja.

"Samsung" šogad izlaidis divus modeļus – "Galaxy S9" un 'Galaxy Note9", ko eksperts atzīst savā ziņā līdzīgus, tikai "Note9" piedāvā irbuli un dažas papildus iespējas ar to darboties. Abām ierīcēm ir labs dizains un labākais displejs no visa viedtālruņa spektra. Viedtālrunis piedāvā pirkstu nospiedumu lasītāju, sejas atpazīšanas funkciju, ātru akumulatora uzlādi, kā arī bezvada uzlādi, ūdens izturība un ļoti lēnu "slow-motion" funkciju.

Kā pēdējo labāko viedtālruni eksperts piedāvā "LG V40". Tam ir labs ātrums, taču tā galvenā īpašība ir piecas kameras. Ierīce piedāvā normāla leņķa lēcas, kā arī pietuvinājuma lēcas, un īpaši plata leņķa lēca tālruņa priekšpusē. Ierīces uzlabotā skaņu sistēma nodrošina augstāku mūzikas klausīšanas kvalitāti. Viedtālruņa cena ir 900 dolāru.

Eksperts Ville-Boa atzīst, ka visi modeļi ir vienlīdz labi – visām ierīcēm ir viena vai divas ļoti labi izveidotas lietas, tāpēc katra lietotāja paša ziņā ir izvēlēties sev tīkamāko modeli.