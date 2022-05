Ceturto gadu pēc kārtas bez maksas apmācīs sievietes IT jomā

Nevalstiskā organizācija "Riga TechGirls" kopā ar IT uzņēmumu "Accenture" atklāj "She Goes Tech" vasaras mācību sezonu, kas vēl 180 sievietēm Baltijā palīdzēs apgūt pamatzināšanas, kas nepieciešamas turpmākām mācībām informācijas tehnoloģiju (IT) jomā un sākt darba gaitas tajā.

Līdz šim "She goes tech" mācībās piedalījušās jau vairāk nekā 1000 sievietes. Apmācības ir piemērotas sievietēm, kurām nav pamatzināšanu datorzinātnē, bet ir vēlme un interese sākt karjeru IT jomā, piemīt analītiskā domāšana un ir labas angļu valodas zināšanas. Mācības notiks attālināti.

Iepriekšējo sezonu pieredze liecina, ka, pārnākot no citām nozarēm, vieglāk apgūt IT prasmes, ir cilvēkiem, kuriem bijusi darba pieredze kādā no STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierija un matemātika) virzieniem, finanšu pakalpojumu jomā vai iegūta STEM izglītība, grāds ekonomikā.

180 sievietēm būs iespēja "Riga TechGirls" piesaistīto pasniedzēju vadībā apgūt tādas programmēšanas valodas kā "Java", "JavaScript", ".NET", kā arī pieejams jauns apmācību kurss par "Python" un lielajiem datiem, bet citā kursā varēs plašāk uzzināt par "DevOps" principiem mākoņtehnoloģiju jomā, kā arī ir iespēja pieteikties "SAP Analytics" mācībām.

Tā kā mācības notiks angļu valodā, tām aicinātas pieteikties arī sievietes no Ukrainas, kuras apsver palikt uz dzīvi Latvijā, stāsta "Riga TechGirls" vadītāja Anna Andersone.

"Pērn pandēmijas ietvaros aptuveni katrs piektais iedzīvotājs Latvijā apsvēra karjeras maiņu, bet šogad katrs ceturtais iedzīvotājs apdomājis esošās profesijas maiņu. Gada laikā cilvēkiem Latvijā ir palielinājusies interese par karjeras iespējām IT nozarē, atklāj šā gada SKDS aptauja. Tas skaidrojams ar jomas izaugsmi, stabilitāti un nosacījumiem, jo darba pienākumus ir iespējams veikt arī attālināti, tādējādi ir iespējams strādāt no jebkuras vietas Latvijā, labāk līdzsvarot profesionālos pienākumus ar privāto dzīvi. Darbs IT nozarē ir interesants, vienlaikus vēlmei pilnveidoties, spējai mācīties un iegūt jaunas zināšanas ir jāsaglabājas visu turpmāko dzīvi, jo tehnoloģijas attīstās ļoti strauji," norāda "Accenture" vadītājs Baltijā Maksims Jegorovs. Viņš arī mudina pēc "She Goes Tech" programmas pieteikties tālākām mācībām "Accenture bootcamp".

"Riga TechGirls" ir IT nozarē iesaistītu sieviešu radīta kopiena, kuras mērķis ir izglītot un iedvesmot sievietes un aicināt pievienoties IT nozarei. Tās mērķis ir dažādot IT nozari, iesaistot vairāk sieviešu, lai viņas kļūtu ne tikai par tehnoloģiju patērētājām, bet arī radītājām, kā arī uzlabot visas sabiedrības digitālās prasmes.

"Accenture" ir viens no lielākajiem IT uzņēmumiem Baltijā un pasaulē. Tas ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. "Accenture" apgrozījums Latvijā finanšu gadā, kas ilga no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam, bija 91,29 milj. eiro, savukārt uzņēmuma peļņa attiecīgajā posmā bija 3,96 milj. eiro. "Accenture" filiāli Latvijā atvērā 2002. gadā, bet kopš 2021. gada uzņēmumam ir arī birojs Lietuvā.