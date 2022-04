Eksperti izvirza septiņas aktuālākās tendences e-komercijā Latvijā šogad

Šogad jau otro reizi norisinās Latvijas e-komercijas gada balva "E-komercijas zvaigzne 2022", kuras ietvaros starptautiska žūrija vērtēs un noteiks labākos Latvijas e-veikalus dažādās kategorijās. Vienlaikus, lai veicinātu ikviena e-komercijas uzņēmuma attīstību, nozares profesionāļi piedalās izglītojošās diskusijās un sarunās, analizējot esošo situāciju, kā arī pētot aktuālās nozares tendences Latvijā un pasaulē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Notikušajā diskusijā piedalījās "Omniva" vadītāja Latvijā Beāte Krauze-Čebotare, "Citadele" digitālās pieredzes attīstības daļas vadītājs Mārtiņš Bērziņš, "LMT" Privātpersonu apkalpošanas dienesta direktore Ilze Saulīte, "Rimi" PR vadītājs Juris Šleiers, "Joom" līdzdibinātājs Jurijs Ivanovs, "Httpool" Meta klientu partneris Ričards Roziņš, "Gemius" PR un mārketinga speciāliste Latvijā un Igaunijā Katrīna Zvirbule, "Mozello" vadītājs Kārlis Blūmentāls, "TestDevLab" pieejamības testēšanas nodaļas vadītāja Elīna Šiškeviča, "Element Digital" vadītājs Arnis Jēkabsons. Diskusiju vadīja Jānis Palkavnieks.

Kā portālu "Delfi" informēja pasākuma rīkotāji, eksperti šogad izceļ septiņas būtiskākās tendences e-komercijā.

E-komercijas normalizācija



Iepirkšanās internetā veidojas kā stabils ieradums, kļūstot par ierastu ikdienas sastāvdaļu. Arī "Gemius" pētījuma dati liecina, ka jau otro gadu e-veikalu klientu skaits ir nemainīgi augsts – 84% iedzīvotāji pēdējo sešu mēnešu laikā ir veikuši pirkumu internetā, turklāt vairāk nekā puse (53%) paredz, ka viņu tēriņi internetā pieaugs.

Vienlaikus arī komersanti ir apzinājušies nepieciešamību pēc tirdzniecības internetā un, kā liecina bankas Citadele un pētījumu aģentūras Norstat veiktais pētījums par uzņēmumu investīcijām digitālajos un e-komercijas rīkos, jau 41% uzņēmēju ir izveidojuši digitālo risinājumu.

Attīstās digitālās prasmes

Eksperti norāda, ka uzlabojas lietotāju digitālās prasmes un viņi kļūst zinošāki, par ko liecina, piemēram, tas, ka arvien biežāk klienti izmanto dažādus autorizācijas un parakstīšanas rīkus, piemēram, Smart ID un e-paraksts, kas ļauj ātrāk un ērtāk iegādāties pakalpojumus vai veikt darījumus, kas citkārt būtu iespējami tikai klātienē.

Kvalitāte, nevis kvantitāte

Lai arī e-komercija joprojām attīstās, tomēr jaunu e-veikalu skaita pieaugums vairs nav tik straujš kā pandēmijas sākumposmā. Eksperti uzsver, ka šobrīd straujākā attīstība notiek tieši kvalitātes ziņā. Uzņēmēju galvenais uzdevums šobrīd ir paplašināt savu e-veikalu funkcionalitāti, padarīt to pieejamāku, attīstot automatizāciju un integrāciju ar dažādām sistēmām.

Abonēšanas pakalpojums

Abonēšanas (subscripton) modelis kļūst ar vien populārāks. Ja pakalpojums pats par sevi nav inovācija, tad šobrīd to sāk izmantot ļoti dažādos segmentos, ļaujot patērētājiem automatizēt ikdienišķus pirkumus, piemēram, abonējot higiēnas preces, kafijas filtrus, izglītojošus materiālus bērniem u.c.. Nākotnē sagaidāms, ka šādu pakalpojumu arvien vairāk tiks pielāgots pircēju patēriņa ritmam, ieviešot arī piegādes, piemēram, pārtikas ķēdēs, nodrošinot regulāru kafijas piegādi.

Fokuss uz pieejamību

Pieejamība (accessibility) e-komercijā ir viena no Eiropas Savienības regulējumu prasībām, norāda eksperti. Proti, mērķis ir padarīt e-veikalus ērti lietojamus ikvienam. Tas vienlaikus ir arī pašu komersantu interesēs – nodrošināt, lai potenciālais pircējs varētu ērti iekļūt veikalā, arī interneta vidē, un atrast sev nepieciešamo preci. Eksperti norāda, ka jānodrošina tādi elementi, kā ekrāna lasītāji, atbilstošs kontrasts, fokuss u.c..

Ilgtspējīgi risinājumi



Ekoloģiskā domāšana kļūst arvien populārāka ne tikai sadzīvē, piemēram, šķirojot atkritumus, bet arī uzņēmējdarbībā. Ir dažādi veidi, kā uzlabot esošo risinājumu, un nemaz nav nepieciešams izdomāt ko jaunu. Eksperti min tādus piemērus, kā preču iepakojuma materiāls (izvēlēties pēc iespējas dabai draudzīgāku), tā veids (ērti nododams atkritumu šķirošanā), tā esamība (klientam ir iespēja izvēlēties, vai saņemt preci iepakojumā, vai bez tā), kombinētās piegādes. Arī carsharing pakalpojums palīdz samazināt izplūdes gāzu ietekmi uz vidi.

Sociālo mediju izaugsme

Sociālo mediju kā e-komercijas platformas izmantošana daļai komersantu jau ir ieraksta prakse. Taču pēdējā gada laikā ārkārtīgi strauju pieaugumu visā pasaulē piedzīvojis sociālais tīkls "TikTok". TikTok konversiju skaits Joom platformā no 1% pieauga līdz 33%, savukārt reklāmas izvietošana aug no 300% līdz 600% ceturksnī. Tātad šis ir viens no kanāliem, kas strauji attīstās un sniedz papildu iespējas komersantiem sasniegt savu mērķauditoriju.

Visu diskusiju iespējams noklausīties "Twitter Space" platformā šeit.

Diskusija par jaunākajām tendencēm e-komercijā norisinājās konkursa "E-komercijas zvaigzne 2022" ietvaros. Konkursam līdz 8. aprīlim var pieteikties ikviens Latvijas e-veikals, atbilstoši savam mērogam un darbības jomai. Konkursa balvu fonds ir 20 000 eiro, turklāt visi konkursa finālisti saņems ielūgumus uz "Riga Comm" e-komercijas konferenci.